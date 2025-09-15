La audacia es la virtud humana que hace que cuando uno se muera sea recordado con cariño y admiración.

En su libro «Camino»San José María Escrivá de Balaguer dice una sentencia que es definitiva: «Dios alquiló el mundo a los audaces».

La audacia presupone estar fuerte interiormente.

La audacia es capaz de emprender nuevos caminos que el débil nunca recorrerá.

Es propio de los emprendedores que no tienen miedo a caminar por terrenos pedregosos aunque le sangren.

El audaz es admirable en este mundo porque nos ayudará a todos a realizar los sueños que tenemos.

La audacia y la prudencia son dos caras de la misma moneda que deben de estar equilibradas.

Sueña y te quedarás corto.

La vida la convertimos en una aventura que vale la pena vivir.

El audaz siente miedo cuando emprende nuevos caminos pero tiene fortaleza para superarlo .

El audaz siente el frío para alcanzar lo que la vida nos depara al seguir adelante en sus objetivos para realizar sus sueños.

Al audaz todos nos agarramos cuando nos sentimos cansados y sin fuerzas.

Yo he tenido la suerte de vivir con hombres audaces que suelen tener gran sentido del humor. Mi padre José Regojo Rodríguez al final de su vida le decía papá : «¿Ves mal?» y me decía : «Pedro para lo que hay que ver..» y le decía : «¿Oyes bien?» y me contestaba: « Para lo que hay que oír..»

Tengo el privilegio de ser gran amigo de Amancio Ortega. He conversado muchas veces con él y es un ejemplo de hombre audaz y práctico.

Estos días con la muerte de Giorgio Armani decía Amancio Ortega que le tenía mucho cariño pues era su fuente de inspiración, una prenda que lanzaba a mil euros, él lanzaba a doscientos euros que era asequible para muchos bolsillos.

La mayoría de los hombres audaces son humildes que consiguen que la gente no les envidie.

El audaz vive la vida apasionadamente y sigue adelante aunque las lágrimas le afloren en los ojos.

Los muchos o pocos que me leéis os animo a que hagamos un examen de conciencia para ver cómo va nuestra audacia. Hay que ser un poco audaz para tener una vida feliz, la audacia nos hará recorrer caminos que los demás no ven.

El audaz no tiene miedo a complicarse la vida, acepta el riesgo como parte de su vida.

El audaz es tolerante con el débil y no rompe la caña cascada.

El audaz sabe que cuando muera, Dios lo recibirá con los brazos abiertos porque ha ayudado a muchos a conseguir su dignidad.

Animo a examinar cómo está nuestra audacia y no tener miedo.

El Señor te dará fuerzas para conseguir más audacia y felicidad.