Por un servicio ferroviario digno del siglo XXI

Viajeros a la salida de un tren regional en la estación de Vigo-Urzáiz / José Lores

Si algo no se le puede reprochar al ministro de Transportes, Óscar Puente, es que no hable claro. Ni que rehúya las polémicas. Al contrario, el ministro es un experto en chapotear en el primer charco que se le ponga al alcance. Sea de su competencia como titular de las infraestructuras o no lo sea. Es el otro portavoz del Gobierno. Porque Puente siempre habla o escribe (la querencia que muestra por las redes sociales raya lo adictivo). Reconocida esa virtud, otra cosa bien distinta es que lo que manifieste se compadezca con la realidad. Porque, avezado experto en los ataques a sus rivales políticos, a quienes asaetea a diario con un gracejo discutible, el ministro exhibe una preocupante incapacidad para la autocrítica, aunque los hechos indiquen abiertamente lo contrario. El ministro, en este sentido, se ha construido su propia realidad en la que, a la vista está, vive y disfruta de lo lindo. Siempre sin complejos, convencido de una supuesta superioridad moral e intelectual sobre sus críticos, a los que despelleja siempre con una sonrisa en los labios. Y lo cierto es que no hay tantos motivos para el chascarrillo.

Porque el transporte en ferrocarril ha desquiciado a decenas de miles de gallegos este verano. Ha sido una pesadilla. Los retrasos y las cancelaciones se han impuesto a la normalidad.

En 1989 Renfe lanzó una campaña publicitaria tan original como provocadora. Su lema, «Historias del tren», no podía ser más acertado, porque cuando entonces un usuario se montaba en el tren lo más probable es que sufriese algún percance (desde varias horas parado en una estación en medio de la nada sin recibir una explicación a tener que completar el viaje en autocar tras estropearse la máquina o salirse de la vía). Así que al llegar a su destino el viajero siempre tenía una historia que contar.

Indudablemente la situación del tren desde 1989 hasta ahora ha mejorado sustancialmente —¿qué no ha mejorado desde entonces?—, pero todavía hoy los trayectos siguen siendo toda una experiencia. Los usuarios recurrentes del tren lo saben bien, y el ministro Puente, también. Aunque la responsabilidad, a su juicio, es de otros.

En sus recientes comparecencias en el Congreso, el titular de Transportes defendió que los problemas en el sistema ferroviario no se podían imputar al gestor de las infraestructuras Adif —que son de su competencia—, sino a otros factores. Tras admitir que los incidentes se han triplicado este año, apuntó directamente al aumento de los fenómenos meteorológicos —como las lluvias torrenciales— y al impacto de los incendios —cuyos perjuicios pretende ahora que pague la Xunta. Y añadió un tercer elemento: los trenes de Renfe son viejos y se averían. Las malas condiciones de las vías, los cortes de cable o la caída del suministro eléctrico con la consiguiente pérdida de potencia son, a su juicio, peccata minuta. Seguramente porque en estos tres casos Adif sería la responsable.

La defensa de Puente acostumbra a ser el ataque. Por eso urgió a Renfe, una compañía adscrita a su ministerio, acelerar la renovación de la flota de convoyes que sobrepasa los veinte años de media. «No podemos tirarnos 15 años sin incorporar trenes y luego de repente incorporar 400», les apremió. Y por el camino cargó contra Talgo por las deficiencias del material rodante comprado por Renfe. Quizá sea así, pero hay más que eso.

Pese a que los hechos dicen otras cosas, el ministro defendió el buen mantenimiento de la red —apoyado en que España tiene un menor porcentaje de incidencias ferroviarias— y despreció las críticas por los retrasos —alegando que nuestra ratio de puntualidad es más alta que Alemania, Francia o Italia, de acuerdo con el último informe de la UE. Convencido de que la cosa marcha bien y que las quejas son infundadas proclamó: «Más allá del afán de mejorar, tenemos que partir de un principio de cierta satisfacción con el sistema ferroviario». Y como prueba irrefutable de la calidad del servicio se aferró al aumento constante de pasajeros. Se olvida el ministro de que con frecuencia se viaja en tren porque no hay medio público alternativo. Además, si extendiésemos su reflexión, deberíamos convenir que si la AP-9 —por cierto, también de su competencia— se colapsa con frecuencia es por el excelente servicio que ofrece.

A estas alturas ya sabemos del proverbial talento del ministro para seleccionar los datos que convienen a sus tesis y olvidarse de aquellos otros que perjudican su argumentario. Así, si los fallos tienen su origen en trenes viejos, ¿cómo se explican los continuos incidentes en las líneas de alta velocidad que utilizan máquinas de reciente incorporación? Puente tiene una respuesta castiza para esta cuestión: «Pecados de juventud». Y si esto no les convence, pregunten a Talgo.

Pese a la doctrina puentiana, la realidad es tozuda: el servicio ferroviario este verano ha dejado muchísimo que desear. Basta pasarse por cualquier estación de Galicia y preguntar a los usuarios. Las quejas han sido constantes y los perjuicios, que llegó al nivel de caos en algún momento, también.

Expertos coinciden en que la responsabilidad de Adif, y por extensión del Gobierno, es mucho mayor. Primero por su mejorable mantenimiento de la red y segundo porque las inversiones previstas en la modernización no van a la velocidad deseada.

Sea como fuere, Adif y Renfe, o sea el ministerio, tienen trabajo por delante. Apelar a la paciencia, o a la resignación, de los viajeros como hizo el ministro al vaticinar varios años más de incidentes hasta que la situación se normalice no parece que sea el mejor antídoto. No infunde precisamente tranquilidad ni confianza en el éxito de su gestión. Entre otras razones, porque si en ese periodo la situación de la red ferroviaria no ha mejorado, entonces quizá el señor Puente ya no sea el ministro que tenga que responder. Y en el caso de que se mantuviese en el cargo, siempre tendrá, por desgracia, el comodín de los incendios y los fenómenos meteorológicos extremos.

El tren necesita menos tuits y más gestión. Más autocrítica y menos autocomplacencia. Más hechos y menos promesas (la última, las redes de cercanías). El tren necesita más cuentas y menos cuentos.Porque los gallegos solo aspiramos a viajar de forma segura y cierta, saliendo y llegando a su hora. Sin percances ni incidencias. Sin historias que contar.

