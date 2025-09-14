Opinión
Foro Terras Gauda
O viño galego é hoxe un emblema do país e un motor económico no mundo rural. O que naceu como tradición familiar, ligada á identidade de cada territorio, converteuse en poucas décadas nun sector moderno, competitivo e con forte presenza nos mercados internacionais. Este foi o punto de partida da primeira edición do Foro Rural Terras Gauda que organizou o Foro Económico de Galicia en colaboración coa coñecida adega que da nome ao evento.
Abordáronse cuestións conxunturais, como o acceso aos mercados internacionais, condicionado pola incerteza derivada das políticas arancelarias; e, sobre todo, vectores de fondo: a diminución do consumo tradicional e a necesidade de atender ás novas demandas, como a de viños con menor gradación alcohólica; o cumprimento das normativas medioambientais, cada vez máis esixentes; a oportunidade enorme que supón o enoturismo, por moitas razóns; o impacto do cambio climático, que afecta directamente ao cultivo da vide; e a eiva que supón o reducido tamaño da maioría das adegas galegas. A xestión da terra e o risco de abandono rural seguen a ser un problema estrutural, especialmente en comarcas onde a estrutura produtiva é máis vulnerable. Neste eido, acordouse salientar o valor engadido do viñedo como cultivo de futuro: non só xera riqueza e fixación de poboación, senón que pode cumprir funcións ambientais decisivas. Asemade, os viñedos xogan un rol como cortalumes naturais, sendo quen de frear a propagación do lume e contribuír a unha mellor ordenación do territorio.
Porén, o balance dos últimos corenta anos é indiscutiblemente positivo. Galicia situouse entre as primeiras Comunidades Autónomas en volume de viños ao abeiro de denominacións de orixe e consolidou unha imaxe de calidade que lle abriu portas en mercados de todo o mundo. Dentro deste escenario, as cinco denominacións galegas representan un capital estratéxico para a economía do país. Salientan pola súa profesionalización, pola modernización das súas estruturas e polo esforzo conxunto en gañar prestixio e confianza no consumidor. Por iso, é razoable ser optimista e crer que vamos seguir afrontando retos e desafíos e que, en vinte anos, o sector vitivinícola galego será aínda mellor que hoxe.
