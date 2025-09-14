De bárbaros, asesinos y sociedades enfermas

Sam Tanenhaus, que acaba de publicar una extensa y felizmente documentada biografía de William F. Buckley, sostiene una teoría interesante sobre el fundador del movimiento conservador en los Estados Unidos: su vida fue mucho más importante que su obra. Y su obra no fue menor. Además de crear una revista política influyente, la National Review, Buckley publicó más de cincuenta libros (entre los cuales se hallan unas excelentes crónicas de viajes en barco), presentó un programa de entrevistas, «Firing Line», al que acudieron presidentes del Gobierno, intelectuales y activistas de todas las ideologías, y en 1965 se presentó a las elecciones para la alcaldía de Nueva York (cuando le preguntaron qué iba a hacer si ganaba, respondió que «demandar un recuento»). Su columna, «On the Right», en el punto más álgido de su carrera, aparecía en más de trescientos periódicos del país. Además, Buckley pronunció multitud de discursos, muchos de ellos en universidades ideológicamente hostiles, expulsó a los antisemitas de su entorno periodístico y se enfrentó a los propagadores de bulos y teorías conspirativas. Hizo, en suma, que el conservadurismo dejara de ser una rareza cultivada por unos seres marginales, proporcionándole, sin perder nunca el sentido del humor, elegancia y respetabilidad a esta ideología.

Pero, pese a todos esos logros, como dice Tanenhaus, lo que hace que Buckley sea especial y relevante (larger than life) no son sus ideas, sino su personalidad. Entre sus mejores amigos se encontraban personas de izquierdas; admiraba la inteligencia y el conocimiento, independientemente de las sensibilidades políticas, la procedencia, la edad o el colectivo. Fue, también, extremadamente generoso y solidario (ayudó a buscar financiación para que se publicase una colección de artículos de Murray Kempton, un célebre columnista de izquierdas, cuando el proyecto se estancó). Y, por encima de todo, creía en el debate civilizado; mantuvo conversaciones con gente que no pensaba como él, desde Noam Chomsky, Allen Ginsberg y Norman Mailer, hasta Muhammad Ali y los miembros de los Panteras Negras. Buckley mantuvo posiciones reprobables, especialmente en relación con los derechos civiles, cuando se opuso a estas leyes por razones racistas. Pero luego dijo que se equivocó. Cambió de opinión. Evolucionó. Como dijo el gran historiador Garry Wills (progresista y también amigo de Buckley), quizás fue esa una de sus mejores virtudes: la capacidad para madurar y reconocer sus errores.

Muchos se preguntan qué diría Buckley de Donald Trump y de este nuevo populismo. Algunos extrañan su presencia, convencidos de que él sería capaz de contener el fanatismo y los delirios de la derecha alternativa, como hizo en su día con los antisemitas, convirtiéndose en un insospechado apóstata de su propia tribu. Otros le atribuyen la responsabilidad en esta deriva reaccionaria. Al fin y al cabo, fue Buckley quien lideró con éxito la lucha contra los poderes establecidos; su deseo era que algunas de estas ideas conservadoras, que ahora gozan de tan buena suerte jurídica, se normalizaran, ocupando las zonas mainstream de la política y los medios de comunicación. El trumpismo, dicen, aunque opuesto al estilo y a las formas de Buckley, puede ser el resultado involuntario de sus esfuerzos.

El joven activista Charlie Kirk, asesinado en una universidad de Utah tras recibir un disparo en el cuello, pertenecía a otra generación. La de la era digital, los pódcast, las redes sociales y los influencers. Se dice que su papel fue crucial en la victoria de Donald Trump en 2024, pues influyó en muchos jóvenes para que acudieran a las urnas y se involucraran por primera vez en el proceso democrático. Al igual que Buckley, también iba a los campus universitarios para debatir con sus adversarios ideológicos y desafiarlos con su retórica. Kirk era un gran orador; combinaba la agilidad mental con la ironía. De todas las estrategias originadas en el mundo MAGA, no parece esta la más sectaria y agresiva. «Demuéstrame que estoy equivocado», rezaba el título de su encuentro con los estudiantes. A diferencia de Buckley, que deseaba que los medios conservadores como el suyo fueran tratados con el mismo respeto que la prensa progresista, Kirk no tenía ningún interés en ser legitimado por el mundo periodístico tradicional: quería crear su propio ecosistema. Buckley era un intelectual (o al menos interpretaba a uno en televisión, como escribe Tanenhaus); Kirk, un inteligente y autodidacta provocateur. Podríamos calificar algunas de las ideas de este último como radicales. Aunque, en este caso, a la luz de su cuerpo ensangrentado, es un dato irrelevante. Kirk era también una persona. Una persona (conviene no olvidarlo) que ha sido asesinada.

La violencia política solo existe cuando se justifica. Algunos dijeron que lo mataron con una de esas armas que él tanto celebraba. Porque promovía la intolerancia y el odio hacia las minorías. Porque era un ultraconservador, un fundamentalista religioso, un fascista. Asimismo, se alega, Trump tampoco mostró ninguna solidaridad con las víctimas del otro lado; se mofó del marido de Nancy Pelosi después de que este fuera agredido con un martillo en su domicilio. Siguen produciéndose tiroteos en las escuelas y a nadie parece importarle. ¿Por qué unos muertos valen más que otros? Y no nos olvidemos de que los vándalos que asaltaron el Capitolio fueron indultados. La violencia, claman, ha sido promovida y justificada desde la trinchera de Kirk. He aquí, sin embargo, una oportunidad para distinguirse. Este asesinato es trágico para todos. Y su muerte es terrible, sin necesidad de añadir esas frases adversativas que deshumanizan a la víctima, convirtiéndola en un objeto de estudio de una guerra civil virtual en la que muchos participan con la valentía que otorga el anonimato de los avatares.

Muchas de las palabras de Kirk fueron sacadas de contexto. No es lo mismo decir que Obama es una demostración del fracaso de la discriminación positiva que decir que todos los negros son limitados intelectualmente. No es lo mismo citar un pasaje de la Biblia donde se habla de apedrear a los homosexuales que promover la lapidación de los homosexuales.

Sin embargo, en sus argumentos, es verdad que Kirk flirteaba con la insinuación escandalosa. Y es difícil saber cuántos oyentes se fijan en los matices (¿lo seguían por lo que decía o por cómo lo decía, por el contenido de su discurso o por la provocación en sí?). Pero de otro modo nunca llegaría a adquirir esa notoriedad. No vale solo con hablar bien y tener una buena formación. También hay que decirlo de la forma más controvertida posible. Si no, no hay tantas visualizaciones ni tantos seguidores. Si no, no hay publicidad, no hay dinero, no hay influencia, no hay votos. Si no, nunca hubiera existido Charlie Kirk. Quienes lo conocieron bien aseguran que era un chico tolerante, amable y compasivo. Un padre que amaba a su familia. Pero ese Kirk no es el agitador de masas, el influencer con acceso a las esferas de poder, el líder de las juventudes trumpistas, el personaje público. Ese es el Kirk, sin embargo, que murió. Y con él también muere, aunque todavía no lo sepan, una parte de la libertad de expresión de quienes lo odian, así como la decencia y la humanidad de los que, después de ver en un vídeo cómo la bala le atravesaba el cuello a un joven en un campus, sugirieron que este se lo andaba buscando, exhibiendo, así, la misma actitud de un presidente que, además de envenenar a las bases del Partido Republicano, ha conseguido barbarizar, a su imagen y semejanza, el comportamiento de sus adversarios.