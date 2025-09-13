El tiempo que ni vuelve ni tropieza

Ya no es ayer; mañana no ha llegado;

hoy pasa, y es, y fue, con movimiento

que a la muerte me lleva despeñado.

(Quevedo)

Cuenta nuestra lengua con no pocas expresiones idiomáticas referidas al tiempo, razón por la que el Diccionario de la Academia registra varios modismos formados con la palabra tiempo. Encontramos alguna acepción de sentido descriptivo como es, por ejemplo, «andando el tiempo», que alude a su dimensión más genuina que es el constante e ininterrumpido paso del tiempo. Referido a esta caracterización siempre me fascinó por su vigor expresivo, y hasta dramático, el soneto de Quevedo que habla del «tiempo que ni vuelve ni tropieza»; el tiempo es imparable, no cabe en el discurrir de la vida decidir o acordar un «tiempo muerto»; el tiempo es por naturaleza indetenible. Otras construcciones son, en su literalidad, de un significado paradójico; decimos «perder el tiempo» como si este, al igual que las cosas, pudiera extraviarse. ¿No es más cierto que somos nosotros los que nos perdemos en el tiempo, nos desvanecemos en algún momento de su discurrir, mientras él prosigue indiferente a nuestra desaparición? Y me cautiva esa expresión tan imaginativa que es «hacer tiempo», como si entre nuestras pobres potencias humanas estuviera la de crear o fabricar tiempo a nuestra voluntad. Y con la misma fatuidad hablamos de «dar tiempo al tiempo», o nos proponemos «engañar al tiempo», como si, incauto, fuera susceptible de añagaza alguna que lo distrajere. Y cuando nos apremia el plazo impuesto a una tarea, decimos que trabajamos «contra el tiempo», empeño más vano que nadar contra corriente o navegar contra viento y marea.

Obviamente, son modos de hablar con los que creemos domesticar un fenómeno complejo, misterioso, inaprehensible, una realidad consustancial a nuestra vida, que fluye ceñida por el álveo de su torrente. No vivimos en la orilla del tiempo como espectadores que lo ven pasar, sino que somos parte de su fluir. De ordinario no reparamos en esa percepción porque vida y tiempo discurren al unísono, hacemos con él el trayecto de la vida. Pero si de pronto nos paramos a escudriñar qué es eso del tiempo, nos invade el vértigo de lo insondable, la angustia de lo críptico, la turbación de lo misterioso. Porque vida y tiempo, los dos, son un misterio. Y me temo que es uno de los tantos que no alcanzamos a descifrar, que supera nuestras capacidades, por lo que nos iremos de este mundo sin respuesta. Si algo justifica la esperanza o la idea de otra existencia (¿se puede decir vida?) después de la muerte es porque soñamos o queremos creer que en ella nos esperan todas las respuestas. Nos decimos: no tiene sentido una vida de interrogantes sin respuestas. La vida no puede ser un jeroglífico sin solución desvelada. Si es así, la vida es un fracaso y la muerte una injusticia.

Aristóteles decía que el tiempo no existe o apenas existe; el pasado ya no es, el futuro aún no es; y el presente, siempre fugaz, está dejando de ser continuamente. ¿Tiene el tiempo una existencia real o es meramente imaginada?

Físicos y filósofos nos han complicado las cosas. Alguno ha planteado la hipótesis de que el tiempo que vivimos pudiera formar parte de otra dimensión temporal, es decir, que se mueve con referencia a un tiempo distinto. Otros han defendido la idea de que el tiempo no fluye (teoría del espacio-tiempo), que el tiempo es como el espacio. Pero no me resulta fácil esta concepción. En el espacio me puedo mover en varias direcciones, hacia adelante, hacia atrás, arriba y abajo, a izquierda y derecha, lo que no es posible en el tiempo, que es unidireccional, solo se mueve hacia adelante y yo con él. Pero llegados aquí, no faltan quienes piensan que el tiempo fluye hacia atrás, que es el futuro quien viene al encuentro del presente. Pero lo cierto es que la relación causa efecto no se da hacia el pasado, solo hay causalidad hacia el futuro. Y luego me encuentro a Stephen Hawking que nos habla de tres flechas del tiempo diferentes (termodinámica, psicológica y cosmológica). ¿Hay quién dé más? ¡A saber qué otros misterios nos reserva el tiempo!

Pero yo, hoy por hoy, me atengo a mi vivencia empírica que me dice que el tiempo es, ante todo, un fluir incesante, un discurrir continuo, dramático, que nada lo detiene. Yo me quedo con ese tiempo que reconocemos en la huella que deja en nuestros cuerpos, en nuestra memoria, que es testimonio del pasado, y en la mirada trémula con que acechamos el futuro incierto. Es el tiempo en el que vivo y me «des-vivo».

Y mientras me hago preguntas, el tiempo pasa inexorable, indiferente, poderoso, imparable, señor de la vida y de la muerte. Y termino. Lo dejo —solo por hoy— porque no quiero que el amable lector que me haya soportado hasta aquí no pierda su tiempo con mis cavilaciones posveraniegas.