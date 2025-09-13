Pruébenlo y me dicen

Ignoro si será un caso de sinestesia, pero a veces me coloco tapones en los oídos y el mundo se pone a cámara lenta. ¿Qué tendrá que ver no oír con la velocidad? Quizá el movimiento y el sonido guarden entre sí una relación semejante a la del espacio con el tiempo, vaya usted a saber. Conservo estos tapones de un viaje que hice a México. Me los entregó en el avión una azafata que me recordó una época remota de mi infancia. Cuando yo era pequeño, sufría mucho de los oídos. Mi madre utilizaba como analgésico un «aceite de almendras amargas» que yo mismo iba a comprar a la farmacia de la esquina. Ya en casa, apoyaba mi cabeza en su muslo y ella, tras templar un poco aquel aceite frotando el frasco entre sus manos, dejaba caer sobre mi oído una o dos gotas tibias que me llegaban hasta el mismísimo tímpano como un bálsamo.

La cabina del avión en el que volábamos a México debía de estar mal presurizada, pues no fui el único pasajero que se quejó del dolor, solo que el mío venía como un eco del pasado y era capaz de reconstruir todo un escenario. Me puse los tapones, en fin, y la aeronave comenzó a volar despacio. Las nubes se deslizaban perezosas junto a la ventanilla. Lo curioso es que, pese a la pérdida de velocidad, llegamos puntuales. Ahora me los llevo también al tren y salgo con retraso, pero no es por culpa de los tapones, sino de la maravillosa red ferroviaria de alta velocidad de la que disfrutamos en España, donde el 31% de los trenes no logran salir en hora. Cuando lo logran, muchos de ellos se detienen a la mitad del recorrido por problemas con la catenaria. Nunca quise averiguar qué era la catenaria, por miedo a que me decepcionara, pues suena a una cosa del alma, lo mismo que sentina. Sinestesia, catenaria y sentina forman una curiosa familia anímica de carácter fonético. No llegan a constituir una aliteración propiamente dicha, pero se quedan en la frontera.

El caso es que me enfrenté al último partido de tenis de Alcaraz con los tapones puestos y tuve el privilegio de verlo a cámara lenta. Ahora los estoy empleando para atender las declaraciones políticas del comienzo de curso y resulta un alivio «escucharlas» solo con los ojos. Pruébenlo y me dicen.