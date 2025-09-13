Opinión | De bolina
Netanyahu e o outono dos cheyennes
«E como é posible que, tratándose dun territorio tan pequeno, en comparación cos EUA, haxa nel tal variedade de linguas e, polo contrario, nós apenas contemos aquí, co inglés?». Lémbrame ben a circunstancia de semellante pregunta: corrían os últimos anos do pasado século e o autor das presentes liñas —que hoxe retornan logo da vacación estival— viña de resumirlles aos alumnos de filoloxía da Universidade de Santa Bárbara, California, o tránsito desde o latín aos diferentes idiomas románicos. Desde logo, a resposta deveume doada: «Vexo nesta aula xentes de cor branca. Vexo outros e outras de cor negra e incluso alguén de procedencia oriental. Mais o que non deu percibido, porén, é ningunha presenza entre Vdes. de síux, apaches... ou, xa que estamos en California, de hupas, maidus ou yanas». E podería ter engadido aínda: «e moito menos, de cheyennes».
«Cheyenne Autuum»: tal vén ser, precisamente, o título orixinal —entre nós, rotulouse «El gran combate»; con Richard Widmark, Carrol Baker, James Stewart e Edward G. Robinson nos papeis protagonistas— do film estreado en 1964 por John Ford. A fita vén narrar, daquela, o cruel éxodo de trescentos indios desa etnia (1878-79), a viviren daquela miserablemente nunha reserva de Oklahoma, cara ao norte dos Estados Unidos, e perseguidos implacablemente, na súa forzada fuxida, polas tropas da cabalería. Segundo declaracións levadas a termo polo gran cineasta, con «Cheyenne Autuu» buscou Ford rodar unha sentida homenaxe aos nativos amerindios que foran maltatrados polo goberno dos todopoderosos USA e, asemade, malinterpretados en moitos dos seus propios filmes, a glorificaren, polo ben polo contrario, os valores do exército norteamericano.
Bear River (1863), Sand Creek (1864) ou Wounded Knee (1890): velaí tres nomes apenas que fan referencia á política de xenocidio e limpeza étnica levada a cabo polos colonos, as forzas armadas e mais a política dos EUA na súa conquista do Oeste. Entre 1800 e 1890 —por só citarmos o acontecido no século XIX— o número de nativos descendeu desde os 600.000 até os 250.000. Pero se imos máis atrás, comprobaremos que os 8.000.000 de habitantes de Norteamérica cando se produce o Descubrimento retrocederan á metade a fins do século XVIII.
Certamente, este cronista ignora por completo cal é a filmografía que lle pode prestar a Benjamin Netanyahu, os membros do seu goberno e mais o conxunto de fieis seguidores. En todo caso, coido que moi dificilmente «Cheyenne Autuum» se poderá contar entre eles. Ou acaso si que o consideren: tan só que acudan á fita para reiterarse aínda no seu designio: «o mellor indio —é dicir, o mellor palestino— é o indio morto».
Porque, en efecto, a «doutrina do destino manifesto» e mais o «mito da fronteira» —xa saben Vdes: os Estados Unidos foran elixidos, seica, por vontade divina para se espallaren desde as ribeiras do Atlántico deica esoutras do Pacífico»— operan, con certeza, nesoutro pensamento dos «falcóns» que agora mesmo controlan a, noutro tempo, democrática Israel. Xa que logo, non, non estamos a asistir a un simple enfrontamento entre os uns e mais os outros senón, decididamente, á construción —sobre idéntico alicerce de xenocidio étnico— do futuro do país xudeu, así mesmo bendito polas Alturas. Desde aí, e en consecuencia, todo está xustificado: Gaza, Palestina..., os seus habitantes tan só virían conformar un erro a corrixir. Un erro que a forza militar israelí ten que resolver, polo visto, si ou tamén. O fin xustifica os medios.
O Far West, polo tanto, instalado en Gaza? Que lles pode agardar aos seus, aínda, actuais habitantes? Ááreas de reserva onde vexetaren alcoholizados e en proceso de degradación como outrora os cheyennes? Ou, máis axiña: a solución, rápida e fina do puro e duro exterminio?
«E Europa? Que fai Europa? —hanse de preguntar, sen dúbida, os, sempre moi amables, lectores e lectoras destas crónicas—. É que non pensan os seus dirixentes en faceren nada?»
Quen sabe? Acaso cando o tempo pase e a actual conxuntura vaia quedando atrás, xurda un novo xénero crepuscular entre nós: isto é, haberá quen se decida a rodar redivivos spaghetti western para maior honra da cabalería sionista. Almería, entón, poderá converterse en Gaza e Tabernas en Fort Israel.
