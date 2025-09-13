El Foro La Toja: un puente hacia las nuevas ideas

Hay lugares que son más que geografía; son estados de ánimo. A Toxa, esa joya engastada en la ría de Arousa, es uno de ellos. Cada año, con la llegada de octubre y el ocaso dorado del verano, esta isla-jardín deja de ser un simple balneario para convertirse en un faro de pensamiento. Su puente, esa obra de ingeniería decimonónica, se erige en un umbral donde el murmullo de las olas se mezcla con el de las ideas. Nos preparamos, una vez más, para el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en su edición de 2025, a celebrarse los días 2, 3 y 4 de octubre.

Mi memoria me conduce a menudo a ese paraíso, al que personalmente acudo desde hace más de cincuenta años. Acudir allí, es dejar atrás el bullicio para abrazar la serenidad, la que emana de las bateas, ese ingenio gallego que cultiva tesoros en el mar, y la que impregna los salones del Gran Hotel, un trasatlántico varado que ha sabido reinventar su vocación. De sanatorio para el cuerpo en la Belle Époque, ha evolucionado a balneario para el espíritu cívico, acogiendo un debate que busca tender puentes, justo como el que pisamos para llegar a ella.

El «Davos gallego», como algunos lo llaman, es una rara avis. En un mundo polarizado y ruidoso, este enclave se ha consolidado como un cónclave de diálogo influyente. Lejos de la frialdad de otras cumbres, su galleguidad abierta y su arraigo a la tierra del marisco le otorgan un carácter único. A Toxa no es una entelequia; es una farmacia líquida para la reflexión, donde los debates de alto nivel resuenan con las preocupaciones de la gente del mar en O Grove, el contrapunto vital que acoge y protege a la isla.

Este año, el encuentro promete un programa de primer nivel, a la altura de su prestigio. La agenda ha sido desvelada, ofreciendo un pulso firme a la democracia liberal y al vínculo atlántico. El jueves 2 de octubre marcará el inicio del Foro con la entrega del Premio Foro La Toja - Josep Piqué. A continuación, tendrá lugar una ponencia inaugural a cargo de Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024.

El simposio, una iniciativa de la familia López Seijas, liderada por Amancio López, y su Grupo Hotusa, ha sabido mantener un espíritu de excelencia y tradición. Su equipo directivo, con su esposa Ana, hijas Marina y Clara, y su yerno Jacobo, a la cabeza, ha consolidado este ámbito como una cita imprescindible. La propia isla, además, tiene una historia ligada a estos encuentros de élite, ya que fue sede de una reunión del Club Bilderberg en 1989, un hito que sitúa a La Toja en la cúspide de los foros de pensamiento global.

Sin confirmaciones oficiales aún, el cónclave espera la visita de un «áncora», una figura que le ha dado el apoyo y el prestigio institucional necesario: el Rey Felipe VI. Su presencia, que se ha vuelto una constante, le confiere un valor añadido a este encuentro. No es un secreto que Su Majestad se siente a gusto en este entorno, donde la serenidad de la ría y el rigor de los ponentes convergen de forma magistral.

En definitiva, me preparo para cruzar ese puente. Para sentir de nuevo el aire salino y el susurro de los pinos, y para escuchar a las mentes más preclaras de nuestro tiempo. Para pasear al atardecer por la orilla, junto a la capilla cubierta de conchas de vieira, esa armadura de nácar contra el tiempo, y recordar que, a pesar del estruendo global, aún existen lugares como A Toxa. Edenes donde el pensamiento no es una guerra, sino un murmullo necesario, un pequeño milagro gallego.