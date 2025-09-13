Retratos augustos: Lindia Pousa

Lindia Pousa, quinceañera y campeona del mundo / Augusto Rodríguez

Con apenas quince años, Lindia Pousa ya ha sentido en la piel la gloria del viento. Campeona del mundo Sub 17 en Windsurf Techno 293, su travesía comenzó hace solo cuatro años junto a su padre y, desde entonces, la vela se convirtió en destino. En el Náutico de Cangas aprendió a domar las olas y a subir a podios españoles, hasta alcanzar la cima en Gales, acompañada de su entrenador Tomás Vieito y su compañero Marcos Da Silva. Todo con el único sostén de su familia, sin patrocinadores ni ayudas. Hoy, tras besar el horizonte, su brújula apunta a Dakar 2026, Olimpiadas Juveniles, donde necesitará viento y apoyo para seguir navegando alto.

Dadle un toque teatral a vuestro «week end» por 3 malditos euros, panda

Dicen que el domingo noche se vio a los responsables de la sala de teatro Artika, Marcos Alonso y Fernanda Barrio, y a uno de los actores de Fauna 113, Rolando Sánchez, de rodillas mirando al cielo mientras cantaban el Aleluya, eso sí, con una birra en la mano ante una barra. Verosímil. El fin de semana pasado la sala teatral, situada en Beiramar 113, llenó sábado y domingo con las risas de Croquetas y Ai, Avoa, las propuestas del Circuito Galego de Teatro Amador que organiza FEGATEA y el grupo Fauna 113. Pues bien, queridos todos, hoy y mañana se os ofrece un segundo zambombazo teatral: hoy, A besta da illa, de Damecuerda que teatro, a las 20 horas; mañana, a igual hora, una versión de Yerma con una sorpresa envolvente que no os puedo contar porque los de Teatro Antas de Ulla me perseguirían hasta el último bareto. Si el pasado fin de semana fue la risa la protagonista, en este será el drama con el que podréis darle a vuestro fin de semana un «touch» cultural para que podáis cometer después las fechorías que queráis. Por 3 euros (válgame Dios, qué tirado, ni esa disculpa tenéis), el teatro en tu «finde» y con bar en el hall. ¿Qué más queréis para que no podáis quejaros de que la cultura es elitista?

Lorena Lores, gira en 2026 por Galicia con su obra teatral sobre Vigo

Y ya que hablo te teatro. ¿Os acordáis los enterados de los años vigueses de Lorena Lores? Cantante, compositora y productora argentino-gallega, cuyo padre grovense fue presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas de la Argentina. Sigue con su arte como cantante y actriz en su país y me cuentan del otro lado del océano que nuestra amiga inicia una gira a finales de mes por México y Honduras y va estrenar su canción a la fotógrafa de mucha historia Tina Modotti. El rumor también llega con la noticia de que se prepara para realizar una gira por Galicia en 2026 aunque con teatro y esa obra, Lejano resplandor, estrenada con éxito en Buenos Aires y que tiene a Vigo y la guerra civil en su meollo.