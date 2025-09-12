Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nidia Arévalo

Mos non merecía isto

Hai días que marcan, e o pasado martes foi un deles. Para Mos, acoller unha etapa de La Vuelta Ciclista a España era un motivo de enorme orgullo. Non era a primeira vez: por terceira ocasión o noso municipio convertíase en protagonista dun dos maiores eventos deportivos internacionais. Esa repetición non era casualidade, senón froito dun traballo sostido, dunha capacidade organizativa contrastada e dun esforzo conxunto de administracións, entidades, clubs, asociacións, empresas e persoas que, con entusiasmo, se implicaron durante meses para que todo saíse ben.

A Vuelta non só é deporte: é escaparate, é dinamización económica, é ilusión compartida. Foron centos os veciños e visitantes que acudiron a Mos para vibrar co paso dos ciclistas, para vivir unha festa deportiva e familiar. Por iso, a suspensión da etapa resultou tan dolorosa. Non só se tratou dunha decepción para quen levabamos meses organizando cada detalle, senón tamén para todos eses afeccionados que se achegaron con ilusión e quedaron sen gozar da xornada que tanto esperaban.

Debo condenar con firmeza os feitos que levaron a esa suspensión. A violencia, de calquera signo e veña de onde veña, nunca pode ser o camiño. O dereito á protesta e á libre expresión é un pilar democrático que debemos respectar, mais sempre debe exercerse de maneira pacífica, sen poñer en perigo a seguridade das persoas nin estragar o traballo colectivo.

Resulta especialmente duro comprobar como algúns, nesta ocasión o BNG, aproveitaron un evento internacional para facer partidismo e tentar danar a imaxe de Mos. Non era o día nin era o lugar. Non era o momento de ir contra o noso municipio, unha vez máis, utilizando os focos que nos daban prestixio para tentar poñernos na sombra. Esa actitude non representa nin á nosa xente nin aos valores que queremos transmitir.

Tampouco é comprensible a posta de perfil dalgunhas autoridades políticas con competencias en materia de seguridade, que preferiron antepoñer os mensaxes propagandísticos do seu líder nacional á protección dos corredores, dos membros da organización de La Vuelta e mesmo dos espectadores. A seguridade debería ser sempre a prioridade absoluta, por riba de calquera cálculo político.

O acontecido non o merecía Mos, pero tampouco ningún dos concellos polos que pasaba a etapa ese día. Todos traballaron arreo para que La Vuelta fose unha festa colectiva, e todos sufriron as consecuencias dunha decisión irresponsable.

Mos é traballo, é unión, é hospitalidade. Somos un pobo que abre as súas portas, que se involucra, que sabe compartir. Non podemos deixar que uns feitos illados ou uns intereses partidarios borren todo o esforzo e toda a ilusión que aquí se puxeron.

Como alcaldesa, síntome decepcionada, pero tamén orgullosa da resposta da nosa veciñanza, do traballo desenvolvido e do que significou, ata o momento da suspensión, estar unha vez máis no mapa do deporte mundial. O noso nome non quedará asociado á violencia nin á división, senón á capacidade de superar e de seguir avanzando.

O compromiso de Mos segue intacto: apostar polo deporte, pola convivencia e polo respecto. Seguiremos defendendo con seriedade e serenidade o noso municipio, porque estou convencida de que o mellor de Mos está por vir.

