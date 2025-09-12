Los 90 de Miluca

Miluca, sentada, flanqueada por sus hermanos y demás familia, celebrando su 90 aniversario / FdV

De verano, porque la foto fue tomada hace unos días, veis a la familia Larrán reunida en su finca de Nerga para celebrar el 90 cumple de Miluca, rodeada de sus hijos (apellidos Prieto Larrán), sobrinos (Giralda Larrán, Larrán Ruiz y Álvarez Larrán), sobrinos nietos… Ahí veis en el centro a la Miluca que estrena los 90, con sus hermanos Enrique y Chelo a izquierda y derecha. Y su sobrina biznieta, Daniela, dando el «touch» de juvenil frescura ante ella.

Rosa Fontaíña, homenaje sentido, más que merecido

Merecido homenaje el que recibirá el día 25 Rosa Fontaíña, fundadora en Vigo de la Rede de Mulleres Contra os MalosTratos. Escribí no hace mucho que no existe un premio que distinga con justicia suficiente la labor de Rosa en la defensa de las mujeres maltratadas. Por fin pudo dejar la presidencia que asumió Charo Otero, tras casi 30 años de lucha sin horarios y con muchos maltragos que solo su fortaleza pudo superar. Siempre el teléfono sonando y siempre con respuesta por su parte. Preguntadle, preguntadle a su familia. Aún quedan 2 días para inscribirse en la comida en el Hotel Coia (45 euros) en el teléfono 986 222328 o en Oliva, 12. Empezó casi sola y dejó una oficina con 5 profesionales especializadas que siguen sin dar abasto a la demanda.

Mary Quintero, Do Picho y el alemán Ralf Jürgens

Un hogar para el talento que promueve un alemán en Palas de Rei. Ralf Jürgens descubrió en el municipio ulloano el lugar perfecto para poner en marcha una residencia, Do Picho —rehabilitando dos casas antiguas— que se ha convertido en lugar de encuentro e inspiración para artistas. Ya han pasado muchos y hoy mismo estará invitada Mary Quintero, que irá allí con su familia. Ya tiene montada exposición y va a inaugurar dentro de la residencia una habitación que llevará su nombre.

Los Gli Appassionati, de canto coral en Cataluña

Contenta pero atareada está Nidia Lorenzo, directora del coro vigues Gli Appassionati, que supongo que estará con sus cantores ya en Cataluña porque representarán a Galicia el sábado y domingo en el 45 Festival Internacional de Canto Coral Catalunya Centre. Estarán en dos pueblos de Barcelona (Puig-Reig y Castellbell i el Vilar ) y compartirán escenarios con coros catalanes, portugueses e italianos. Alejo Amoedo les acompaña al piano, cantarán en gallego y no faltarán poetas como Rosalía.