Hay palabras tan manoseadas que se escuchan con la indiferencia con la que asistimos al melancólico espectáculo de la lluvia vista a través del cristal. Llueve, pero no nos mojamos. Paz, justicia, solidaridad, tolerancia, libertad… El compromiso de los ciudadanos se suele limitar a un “me gusta” en redes sociales o a una frase quedabien (si es poética o supuestamente trascendente con una imagen de puesta de sol o un gatito, pues mejor). Se da apoyo moral a la causa de turno desde el mullidito sofá de casa. Enviado el mensaje y limpia la conciencia, a otra cosa. Sin embargo, de tarde en tarde, algo se despierta en la gente. Se desata un clic que le lleva a desperezarse, a salir de su estado de confort, a ponerse las pilas. A indignarse. A gritar. Esto es lo que estamos viendo estos días a propósito del genocidio en Gaza.

La frustrada etapa de La Vuelta que llegaba a Mos (antes se interrumpió en Bilbao) ha dado, valga el juego de palabras, la vuelta al mundo. Ver a una multitud enarbolando banderas palestinas y clamando contra el criminal e inmisericorde castigo del poderoso Ejército de Israel a un territorio ya devastado es un síntoma de que la capacidad de indignación social languidecía en estado de hibernación, pero no estaba muerta.

Sé que esta es una cuestión espinosa, con infinitos puntos de vista (el derecho de los ciclistas a hacer su trabajo, el de la organización a no sufrir en propias carnes un conflicto del que se siente ajeno, el de los concellos que han pagado un pastizal por lucir sus territorios, el de los aficionados que acudieron a ver sus ídolos, el de los patrocinadores que han invertido un dinero en un espectáculo deportivo que hoy es carne de la sección de sucesos…), pero también sé que no hacer nada y mirar para otro lado como si la matanza diaria de ciudadanos (muchos niños) en colegios, hospitales, en las colas del hambre… fuese una espectacular simulación creada por la Inteligencia Artificial, no puede ser la opción. Y también sé que lo ocurrido en Mos quizá se haya ido de las manos –algunas cosas no debieron pasar– y que no ayudará a aliviar el drama de los gazatíes ni tampoco ablandará el corazón putrefacto de Netanyahu (que ha unido su destino al de la guerra total y la victoria por aniquilación). Todo eso lo sé.

Sin embargo, creo que lo fácil, lo cómodo, hubiera sido no hacer nada, dedicarse a los quehaceres diarios (trabajo, familia, una caña con los amigos…). Por eso sorprende, y reconforta, ver demostraciones de repudio social (siempre sin violencia ni daño físico) sobre tragedias que ocurren al otro lado del Mediterráneo y afectan a cientos de miles de personas que no conocemos de nada. Pero esas víctimas importan y duelen. Es una cuestión de justicia y fraternidad. De humanidad.

Y también anima que ciclistas, como el admirable danés Jonas Vingegaard, hayan mostrado su lado más sensible y solidario al expresar comprensión por las protestas: «La gente lo hace por un motivo, lo que está pasando actualmente es horrible», aseguró para sonrojo de la mayoría de sus compañeros, escudados en aquello de que “nunca es bueno mezclar política y deporte”. Amigos ciclistas, hora de despertar: política y deporte van de la mano, son dos caras de la misma moneda. Además, este razonamiento no se consideró en su momento para excluir a Rusia de las competiciones internacionales tras invadir Ucrania. ¿Es más sanguinario Putin que Netanyahu? ¿Hay un ranking de criminales de guerra? ¿Depende si el que mata es uno de los nuestros?

Más que culpar a los ciudadanos por expresar su rabia –al margen de la evitable invasión de la calzada– no estaría de más que la organización de La Vuelta pensase si fue una buena idea aceptar al equipo Israel, sufragado por el millonario Sylvan Adams, amigo íntimo de Netanyahu. Y algunos políticos, en lugar de ponerse de perfil, deberían preguntar a sus votantes si apoyan su discurso melifluo y equidistante. Me da que no. Porque el horror que despierta la exterminación de la población gazatí es transversal, no entiende de ideologías (por mucho que se deteste a Pedro Sánchez). Es un horror compartido por todos (salvo por el corifeo ultra).

Quienes piensen que un puñado de manifestantes, en realidad miles, no tienen derecho a hacerse ver en La Vuelta, incluso de forma extraordinaria a pararla; quienes intenten desacreditarlos como exaltados bloqueiros, aburridos yayoflautas, víctimas del síndrome del Mayo del 68, o jóvenes macarras con ganas de bronca; quienes, admitiendo que Netanyahu actúa como un genocida, todavía defienden que hay formas más civilizadas de protestar… para ellos la pregunta es sencilla: ¿y tú qué estás haciendo? ¿Acaso manifestándote desde las redes sociales con la palabra Paz?

PD. Dirigido a las personas de gatillo fácil a la hora de colocar etiquetas: Hamas es una organización terrorista execrable, que mata, secuestra y extorsiona. Una banda de asesinos fanáticos que vive para la guerra. Que condena a su pueblo al hambre, la miseria, la muerte y el éxodo. Una Palestina libre será imposible sin el fin de Hamas. Y sin el de Netanyahu. Pero los dos se necesitan porque se alimentan de la misma sangre.

