La soberanía sobre la lluvia

Visto que el clima no para de cambiar, el Gobierno gallego ha aprobado una ley al respecto con el propósito de poner orden en la atmósfera. De aquí a cinco años la Xunta se propone reducir en un 75 por ciento las emisiones de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y otros gases de efecto invernadero que ya suenan malolientes desde su mismo enunciado.

Tales propósitos implican la necesidad de asumir el control de las isotermas y las isobaras; idea que en realidad fue abordada durante su largo mandato por Manuel Fraga. El traspaso de competencias que no tardará en reclamar el gobierno de Alfonso Rueda ya lo había intentado hace años Don Manuel, monarca al que la leyenda atribuía mágicos poderes sobre las nubes y la facultad de poner firmes a los rayos y a los truenos.

A Fraga no le hacía falta, en realidad, traspaso alguno de competencias. El atípico monarca gallego se las apañaba para gobernar las nubes, sin necesidad de transferencias. Bajo su mandato, en Galicia llovía cuando tenía que llover y el sol salía en el momento que resultase más apropiado para los intereses del país. No por casualidad se le conocía por el sobrenombre de Ciclón de Vilalba.

No tuvo éxito, sin embargo, su proyecto de reunir en un solo Centro Meteorológico de Galicia las competencias legales sobre el clima. Creó, eso sí, la actual Meteogalicia allá por los albores de este milenio, lo que obró el efecto de dividir los pronósticos entre el organismo autonómico y el de la AEMET. A lo sumo, eso tiene la ventaja de que la gente pueda elegir cuál es la predicción más de su gusto.

Razón no le faltaba, en todo caso, a Fraga y a su actual sucesor en el mando, que acaba de aprobar una ley de la que se deduce la necesidad de establecer un servicio único de Meteorología mediante las oportunas transferencias.

Los más aprensivos -y exagerados- temerán tal vez que se trate de un plan de nacionalización de la lluvia; pero no hay porqué ir tan lejos. La medida, de ser adoptada, obedecería a razones de mero sentido común.

Los hosteleros, que de esto saben un poco, suelen clamar contra la falta de puntería de los meteorólogos y su empeño centralista de anunciar lluvias en Galicia que a menudo se traducen en días de radiante sol. Don Manuel quiso arreglarlo en su día, pero se conoce que no era el momento político idóneo.

Ahora que cada reino autónomo pide lo suyo, ningún lugar parece más autorizado que Galicia para reclamar la soberanía sobre su clima. Aunque las precipitaciones estén decreciendo levemente aquí desde mediados del pasado siglo, lo cierto es que la lluvia —junto al marisco— sigue siendo el tópico que identifica a este país.

Ya que los gallegos se han resignado a sus inconvenientes, no estará de más sacarle algún provecho al riego que les cae del cielo. La Xunta está en ello: y malo será que el Gobierno, últimamente pródigo con las autonomías, no tenga la amabilidad de concederle a Galicia ese módico deseo. Y si llueve, que llueva.