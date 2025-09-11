¿Puede repetirse en Moldavia lo de Ucrania?

El 28 de este mes se celebran elecciones en Moldavia y, dada la polarización del país y el nivel de influencia extranjera, algunos temen que pueda repetirse allí lo sucedido en Ucrania.

La Unión Europea apuesta fuerte por el Partido de Acción y Solidaridad de la presidenta Maia Sandu, y así el canciller federal alemán, Friedrich Merz, entre otros gobernantes europeos, ha visitado últimamente la capital, Chisináu.

Como en otros países de la Europa del Este, la polarización se da especialmente entre las ciudades —la clase urbana, sobre todo jóvenes y profesionales apoyan el acercamiento a Bruselas— y el campo, donde existe una mayor identificación con Rusia.

En Gaugazia y en Trasnistria, dos regiones autónomas, en especial la segunda, cuya secesión no reconoce el Gobierno central, es muy fuerte la influencia económica y cultural rusa.

Moldavia fue uno de los primeros países expuestos a la dinámica de las llamadas «revoluciones de colores»: en 2009 se produjeron allí fuertes protestas pro europeas después de que se declarase como ganador al Partido Comunista.

El entonces presidente, Vladimir Voronin, se refirió a lo ocurrido como un golpe de Estado organizado por «un reducto de fascistas», a los que acusó de intentar una guerra civil.

Actualmente está en el poder el que podría calificarse de «proyecto liberal», decididamente proeuropeo, pero que despierta desconfianza fuera de las ciudades, donde se piensa que se gobierna en contra de los intereses del campo.

En las regiones aumenta la ira con el Gobierno, al que se acusa de corrupción y de acometer reformas que, lejos de mejorar la vida de la gente, han encarecido el coste de la vida.

Los precios del gas natural que ha de importar el país se han cuadriplicado en los últimos años, y el coste de la calefacción se ha disparado, lo que ha provocado fuertes protestas.

Ese descontento trata de capitalizarlo o la nueva alianza izquierdista «Por Moldavia»: coalición de partidos que defiende la soberanía, la neutralidad militar, rechaza el ingreso en la OTAN y aboga por un equilibrio entre el Este y el Oeste.

Forman parte de esa alianza políticos como el ex primer ministro Vasile Tarlev, la exgobernadora de Gaugazia Irina Vlah, así como los socialistas y comunistas, liderados por los ex presidentes del país Vladimir Voronin e Igor Dodon.

La UE ha puesto todo su peso, que es mucho, detrás de la actual presidenta, Maia Sandu, y su liberal y decididamente pro europeo Partido de Acción y Solidaridad.

Este habla de «integración» y «solidaridad», pero desde la izquierda se le acusa de querer abrir el mercado moldavo a los consorcios extranjeros en perjuicio de la industria y la agricultura locales y convertir al país en una simple pelota en el actual conflicto de Occidente con la Rusia de Putin.