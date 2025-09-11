Opinión
Libro de tapas de libro
Con este palíndromo (palabra, frase ou oración que pode ser lida inversamente sen perder o seu significado) saudamos a fermosa obra de Luís Seoane publicada en dous volumes («Libro de tapas», Botella al Mar, Buenos Aires, 1954 e «Segundo libro de tapas», Bonino, Buenos Aires, 1957) que recollen un total de 52 tapas, obra do artista galego, seleccionadas entre os centenares das realizadas ao longo dos últimos anos do seu exilio na Arxentina. Probablemente esta sexa a publicación máis gozosa de Seoane ao convocar e reunir a máis de medio centenar de amigos cos que colaborou fraternalmente. A modo de prólogo do «Libro de tapas», un poema de Lorenzo Varela que se refire ás tapas de Seoane como «porta e fiestra do libro» e unhas palabras do propio autor que, amais de ser unha declaración de amor ao mundo da imprenta, intenta definir a súa aportación como un eco de canción popular coa preocupación por Galicia sempre presente.
Luís Seoane aportou ao mundo do libro valores universais en sintonía con outros artistas plásticos como Picasso, Léger, Braque, Juan Gris, Torres García, Barradas e outros artistas gráficos como Amster, Rawicz, Puyol e Manuela Ballester, que contribuiron á renovación do libro con propostas basadas no impacto visual provocado polo traslado dos recursos do cartelismo ao libro. Da man de Seoane a tapa ou cuberta do libro, que empezou sendo unha simple protección da portada no século XVI, será obxecto de profundas preocupación estéticas: o libro supera a etapa da decoración modernista, poblada de viñetas, frisos, encaixes e flores, rompe con este estilo e destrúe a arquitectura da páxina para liberar as nubes, o mar e a natureza da tiranía xeométrica. Para Seoane, en definitiva, a ilustración deixa de ser unha simple adhesión estilística a un texto para convertirse nunha interpretación poética ou dramática do mesmo. Traemos hoxe a colación esta xoia bibliográfica para que o libro recupere «as súas partes», que non me importa, todo o contrario, que se tome como eufemismo das súas partes pudendas, que as ten, dada a súa importancia anatómica.
Porque actualmente son moitas as persoas que están a mutilar a estrutura do libro, un obxecto que canalizou as inquietudes da humanidade e merece como tal o mesmo respecto que tributamos a unha catedral, unha embarcación tradicional ou a unha baixela de Sargadelos, capaces de transmitirnos os afáns e soños dos nosos antepasados. Un respecto que reclamaba na súa obra de alta divulgación Luís Cortés («Del papiro a la imprenta. Pequeña historia del libro», C.E.G.A.L., 1988): «Aprendan de una vez los amantes y usuarios del libro a no trabucarse entre sus portadas y sus cubiertas».
Non podemos seguir a ser vítimas dunha fotografía que nos presenta cun libro pechado da nosa autoría na man e cun pé de foto que fala da portada do libro cando o que se mostra é a cuberta ou a tapa do mesmo. A portada, protexida pola tapa, é a folla interior na que figuran nome do autor, título da obra, imprenta no que se imprimiu e lugar da mesma. Seoane nunca ilustrou portadas. Da mesma maneira que non debemos mutilar unha catedral quitándolle o «ciborio», nin as «cadernas» a unha dorna ou o «labio» a unha peza de Sargadelos, restituamos ao noso libro as súas «partes» e diferenciemos «tapa» (ou cuberta), folla de cortesía, «portadiña», se a ten, «portada», etc. Todos os grandes editores se teñen referido ás tapas do libro ponderando a súa función relevante: Roberto Calasso (1941-2021), responsable de Adelphi denomina a tapa como «a pel dese corpo que é o libro» e que o defende contra da ambición americana da dixitalización universal; é a resistencia do libro a tranformarse nun mar único de palabras. Pola súa parte, Antoine Compagnon (La segunda mano o el trabajo de la cita) integra a tapa no conxunto do que el denomina perigrafía, «unha escenografía que pon o texto en perspectiva e que permite xuzgar o libro sen necesidade de entrar no seu contido». Para mostra, a cor branca e o logotipo de Einaudi, un editor dos máis admirado e recoñecido do século XX.
