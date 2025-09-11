Los de siempre

Este verano tuve ocasión de conocer en persona a Antonio Sotelo, un armador de larguísima trayectoria y que resulta que es vecino de mi familia materna. Nació en Pinténs (Cangas do Morrazo), donde me crie, y empezó en el negocio como marinero, con su padre, con quien embarcó a los 14 años. Os contaré con detalle sobre él un poco más adelante.

El caso es que Antonio y su equipo no han dejado de evolucionar en ningún momento, con un significado peso en Gran Sol o en el caladero de Namibia. Y no lo digo porque presuponga que un empresario veterano no quiera seguir invirtiendo o que tenga que acomodarse. Bien al contrario: son los antonios como él los que más proyectos han acometido en los últimos meses pese a tener un pulmón financiero notable y lógicamente inferior al de grandes corporaciones del sector.

Fíjate en esto: el Helena Ndume es un palangrero bautizado en honor a una apreciadísima oftalmóloga namibia, quien además es presidenta de honor de su propietaria, la armadora Honeyguide Investments. Es el primer buque de pabellón de Namibia con licencia para operar en aguas internacionales, nada menos que en la pesquería de merluza negra. Pues este pesquero está participado por Pesquera Vaqueiro, fundada por otro marinero evolucionado a armador, Jesús Baqueiro Gandón, también de O Morrazo.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

Qué decirte de la familia de los Molares —los de los emblemáticos pesqueros Mosquito, Meixueiro, Xaxán, el Ponte de Rande…—, que ejecutaron una operación de casi 40 millones para las compras de tres buques de NAFO (Lennuk, Novo Virgem da Barca y Madrus, este íntegramente reformado) y acaban de incorporar su primer atunero. O de los de Grupeixe, que han propiciado que otro conocidísimo arrastrero, el Curbeiro, continúe en manos gallegas aunque vaya a operar en Angola.

Ya podían tomar buena nota los empresarios que, habiendo podido hacerlo, han remoloneado hasta el final, sin invertir más de lo necesario, con barcos que no hacen justicia ni a las buenas armadoras ni a las necesidades de los marineros. Y aquí, y por eso me gusta ponerlos en valor, grupos como los mencionados de Vaqueiro, Valiela, Gadimar, Baipesca, Pesca Baqueiro… los de siempre, han dado la talla.

A ver si alguien puede hacer entender al funcionariado de Bruselas que la pesca también merece fondos para su renovación, o vamos a empezar a pensar que la consideran una actividad de quinta división. Ejem. Que en Galicia tenemos antonios, a la vista está, pero no dan para tanto.

Si dejan trabajar, por los barcos no hay problema que tenemos capacidad sobrada para ensamblar los mejores.

Muy feliz semana.