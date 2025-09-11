Opinión
Alberto González-Garcés
Isaac Díaz Pardo e a barca de Caronte
O pasado 1 de abril a Real Academia Galega de Belas Artes dedicou o Día das Artes Galegas a Isaac Díaz Pardo. Nese momento xa se anunciou que, ademais do acto principal de homenaxe, coa súa conferencia de título «Isaac Díaz Pardo ou as formas que xorden da memoria», o Museo de Belas Artes da Coruña ía organizar a exposición «A barca de Caronte» para abordar a vida e obra de Díaz Pardo. Efectivamente, a exposición inaugurouse o pasado 19 de xuño e permanecerá aberta ata o próximo 14 de decembro. Fun vela.
O nome da exposición, en aparencia sorprendente, tómase de dúas grandes obras de Isaac Díaz Pardo que levan ese mesmo título. Isaac, pintando nelas o relato mitolóxico da nave do barqueiro do inframundo, quixo reflectir a viaxe do pobo galego cara ao seu destino. Pero tamén revelan, evidentemente, o percorrido artístico do propio Isaac. Obras tensas, a primeira de 1946, case acabado de saír da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con mestría e impecable estilo, reflicte a resignación. A segunda, de 1955, dinámica, con composición, cor e movemento aínda máis propios, reflicte a desesperación. As dúas obras, acompañadas de bosquexos case tan interesantes como as propias obras, conturban. Como conturba «Os afogados», cadro tamén de 1946. A palidez do personaxe central e a mirada perdida dos seus tremendos ollos impresionan, como impresiona o conxunto e o seu significado. Esta sala, comezo da exposición, xa merece o desprazamento.
Prosigo a miña visita, vou lembrando e apreciando a evolución como pintor, persoa e artista e chego ao cadro de título «As parcas». Asómbrame este triplo espido, de 1945, que me lembra os nus femininos que eu vira na súa casa do Castro de Samoedo na segunda metade dos anos cincuenta. Algún deles tamén está nesta exposición. Naquela época Isaac non ensinaba facilmente as súas obras pictóricas e menos os espidos.
Chego ao lugar onde están os encandeantes cadros «Xentes que ollan» (1963) e «Rostros que ollan» (1971), cumios desas intensas e profundas miradas que te atravesan. Ollos grandes, expresivos e interrogadores. A pintura de Isaac Díaz Pardo impáctame e emocióname.
Entro nun pequeno espazo e case me atopo no salón da miña casa. Alí estaban pezas de Cerámicas do Castro no seu esplendor. Porcelana extremadamente fina, case transparente. Pezas dos anos cincuenta que moitos temos ou tivemos nas nosas casas. Que collemos coas nosas mans e agora están nos museos e exposicións. É curioso, gozamos dun fulgor expresado en cerámica que agora é referente cultural.
Aprendo no seguinte espazo o que na súa ausencia de Galicia Isaac emprendeu na Arxentina. Creando a factoría de Porcelanas de Magdalena. Afondando a súa amizade con persoas do exilio. Especialmente con Luís Seoane. Imaxinando e proxectando o futuro Laboratorio de Formas. Tamén que de volta en Galicia, mediados dos sesenta, lanza Ediciós do Castro e pon en marcha o Museo Carlos Maside, o novo Seminario de Estudos Galegos, a Escola Libre, o Instituto Galego de Información...
Cara a 1966 xorde a idea de facer rexurdir a Cerámica de Sargadelos. O proxecto toma forma axuntando os esforzos de Cerámicas do Castro e o Laboratorio de Formas de Galicia. Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane conciben a idea e o arquitecto Andrés Fernández-Albalat deseña a nova planta de forma circular en Cervo, Lugo. En 1970 tiven a enorme sorte de asistir á súa inauguración acompañando o meu pai. El tiña claro o que ía ser. Eu soamente o intuía.
Cerámica de Sargadelos non sería soamente unha fábrica de excelente cerámica. Sería unha nova forma de concibir a cultura industrial de Galicia e a cultura en xeral. A cerámica, esa cerámica que todos temos na casa e que nos identifica, que regalamos en momentos importantes, que moitas veces vemos en películas, series, obras de teatro ou institucións e que tivo e ten unha asombrosa proxección nacional e internacional, ten unha historia. É magnífico aprender nunha mostra como todo isto foi concibido. Moito gocei, recordei e aprendín na exposición «A barca de Caronte», comisionada polo meu querido e admirado Xosé Díaz Arias de Castro. Amosa marabillosamente o que promete: a travesía vital e artística de Isaac Díaz Pardo desde a pintura á industria.
