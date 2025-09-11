Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Xoel Ben Ramos

Un coche teledirixido

Fará cousa de catro ou cinco anos, meu irmán máis eu, tivemos que pór orde na vella habitación da infancia. O cuarto, transformado nunha estancia post-apocalíptica tiña que mudar de aspecto. Puxémonos ao choio e acabamos cunhas cantas bolsas cheas de libretas, bonecos e trapalladas varias. Nun dos sacos do meu irmán estaba a caixa dun Lamborgini Countach de control remoto. Cando reparei nela fun revisar de inmediato, por se o bólido era recuperable ou estaba desbaratado, cos contactos sulfatados... Sorpresa, estaba impoluto! Case do trinque. Aconchegado no porispán e relucinte. «E vas tiralo? -solteille incrédulo-, quedo eu con el...». Un «todo teu», resolveu a cuestión. Ollándoo de novo, quedei fascinado coma se fora a primeira vez, ...tremendamente contento polo reencontro.

Aquela fermosa máquina italiana en miniatura era unha xoia da miña nenez. Aínda agora ao lembralo, paréceme escoitar as gomas derrapando polas baldosas e o renxer do seu motor eléctrico. Como era capaz de provocar aquel estado de felicidade? Non colecciono miniaturas, tampouco entendo de motores e cilindradas. Para nada. Aquel deportivo só estaba cargado de instantes. De sensacións. Era iso. Historias vividas nun tempo pasado que, sen avisar, chegan e dópante. Poder ter esas memorias e regresar a elas con facilidade, distinguindo o pasado do presente, e a realidade da ficción, tamén é marabilloso. Porque unha cousa é imaxinar —como facía de rapaz— que pilotaba ese Lambo vermello e outra ben distinta sentarme aos mandos.

Por desgracia, hai persoas ás que isto tan sinxelo de «evocar lembranzas» resúltalles complicado. Incluso, ás veces, nin conseguen filtrar o que é evidente da fantasía. Pérdense nunha maraña de ideas confusas. Enfermos aos que lles resulta difícil distinguir o que é real e está acontecendo ao seu redor fronte a feitos imaxinarios. Só que —para eles— eses novos escenarios son verdade e conforman unha paisaxe tan obvia como incuestionable. Estes veciños, estas amigas, amigos e familiares precisan atención psiquiátrica, precisan axuda, acompañamento psicolóxico, terapia e tratamento farmacolóxico. E isto, no caso de que a enfermidade se detecte a tempo. Con sorte alguén repare nun comportamento estraño e os poña en boas mans. Con sorte a cita médica chegue antes de que ese mundo ficticio se apodere deles por completo. Con sorte para nós que os diagnostiquen e reciban os coidados e o seguimento necesario. E digo «para nós» porque cando menos se agarda, un coche pode baternos, arrolarnos, namentres cruzábamos tranquilamente un paso de cebra co semáforo en verde. E daquela, se cadra, no seu interior, a persoa cas mans no volante non se explica o sucedido e só comenta: o coche estaba teledirixido, alguén o guiaba.

Líbranos, «Oh Señor!», das listas de espera en saúde mental que dos inimigos xa nos libramos nós.

