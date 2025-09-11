Opinión
Un coche teledirixido
Fará cousa de catro ou cinco anos, meu irmán máis eu, tivemos que pór orde na vella habitación da infancia. O cuarto, transformado nunha estancia post-apocalíptica tiña que mudar de aspecto. Puxémonos ao choio e acabamos cunhas cantas bolsas cheas de libretas, bonecos e trapalladas varias. Nun dos sacos do meu irmán estaba a caixa dun Lamborgini Countach de control remoto. Cando reparei nela fun revisar de inmediato, por se o bólido era recuperable ou estaba desbaratado, cos contactos sulfatados... Sorpresa, estaba impoluto! Case do trinque. Aconchegado no porispán e relucinte. «E vas tiralo? -solteille incrédulo-, quedo eu con el...». Un «todo teu», resolveu a cuestión. Ollándoo de novo, quedei fascinado coma se fora a primeira vez, ...tremendamente contento polo reencontro.
Aquela fermosa máquina italiana en miniatura era unha xoia da miña nenez. Aínda agora ao lembralo, paréceme escoitar as gomas derrapando polas baldosas e o renxer do seu motor eléctrico. Como era capaz de provocar aquel estado de felicidade? Non colecciono miniaturas, tampouco entendo de motores e cilindradas. Para nada. Aquel deportivo só estaba cargado de instantes. De sensacións. Era iso. Historias vividas nun tempo pasado que, sen avisar, chegan e dópante. Poder ter esas memorias e regresar a elas con facilidade, distinguindo o pasado do presente, e a realidade da ficción, tamén é marabilloso. Porque unha cousa é imaxinar —como facía de rapaz— que pilotaba ese Lambo vermello e outra ben distinta sentarme aos mandos.
Por desgracia, hai persoas ás que isto tan sinxelo de «evocar lembranzas» resúltalles complicado. Incluso, ás veces, nin conseguen filtrar o que é evidente da fantasía. Pérdense nunha maraña de ideas confusas. Enfermos aos que lles resulta difícil distinguir o que é real e está acontecendo ao seu redor fronte a feitos imaxinarios. Só que —para eles— eses novos escenarios son verdade e conforman unha paisaxe tan obvia como incuestionable. Estes veciños, estas amigas, amigos e familiares precisan atención psiquiátrica, precisan axuda, acompañamento psicolóxico, terapia e tratamento farmacolóxico. E isto, no caso de que a enfermidade se detecte a tempo. Con sorte alguén repare nun comportamento estraño e os poña en boas mans. Con sorte a cita médica chegue antes de que ese mundo ficticio se apodere deles por completo. Con sorte para nós que os diagnostiquen e reciban os coidados e o seguimento necesario. E digo «para nós» porque cando menos se agarda, un coche pode baternos, arrolarnos, namentres cruzábamos tranquilamente un paso de cebra co semáforo en verde. E daquela, se cadra, no seu interior, a persoa cas mans no volante non se explica o sucedido e só comenta: o coche estaba teledirixido, alguén o guiaba.
Líbranos, «Oh Señor!», das listas de espera en saúde mental que dos inimigos xa nos libramos nós.
