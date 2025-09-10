Opinión
Problema de género gramatical: fossa / fosso
O género gramatical podemos interpretá-lo como a categoria das línguas que distingue classes de palavras, a partir de contrastes, como masculino/feminino; nas línguas a distribuiçom das palavras nessas classes pode coincidir em parte com umha distinçom semântica por exemplo: a distinçom de sexos.
O sentido dos dous exemplos expostos no título é substancialmente idêntico: «fossa» ‘cavidade natural ou artificial no solo’, podemos distinguir várias (fossa abisal, continental, epigástrica, marinha, séptica, submarina, tectónica...), em sentido figurado poderia interpretar-se como «sepultura» ou «tumba». A palavra «fosso» denota ‘cavidade natural ou artificial, geralmente profunda, no solo’, ‘vala destinada a proteger propriedades rústicas’, ‘vala para defesa militar’, ‘excavaçom profunda, geralmente cheia de água que rodeia algumhas fortalezas e castelos’, etc. Esta informaçom está nas obras lexicográficas, outros sentidos figurados poderiam responder a intençons malévolas ou tendenciosas, impróprias das pessoas dignas, éticas e honestas.
Contodo, como já foi salientado por Eugénio Coseriu, na linguagem devemos ter sempre em consideraçom as denominadas «funçons da linguagem» que observam cada um dos objetivos predominantes a que um enunciado pode visar, tomando como ponto central as peculiaridades: para a «funçom referencial» o contexto, o locutor para a «funçom emotiva», o destinatário para a «funçom apelativa» e nestes casos poderíamos incluir a intencionalidade para atingir a dignidade de alguém. Qualquer unidade lexical mesmo as mais inócuas podem ser objeto destes casos: assim, a palavra «chouriço» que como é conhecido é um “pedaço de tripa cheio de carne de porco picada, seco no fumeiro” denotaria em sentido figurado um indivíduo desonesto que costuma apropriar-se do dinheiro alheio.
Com a quantidade de problemas existentes na sociedade, é lamentável que a classe política se dedique a investigar sobre «o sexo dos anjos», além do mais nom deixa de ser umha ofensa grave para os profissionais, pessoal sanitário, professores, empresários, comerciantes, trabalhadores... que tenhem que dedicar-se intensamente para cumprir com os seus deveres laborais para poder viver.., porém os nossos representantes políticos inventam temáticas improcedentes e desnecessárias, por ocioso divertimento.
Os exemplos som bem conhecidos: fracassos nas reformas administrativas, abuso da burocracia, vulneraçom de temas referentes à dignidade do ser humano, problemas graves nos transportes, carência de pessoal sanitário e de recursos na Sanidade Pública, esbanjamento do dinheiro público, etc. E na Galiza os representantes da classe política tenhem o idioma galego hibernado, nom o regeneram nem trabalham para que seja um idioma funcional e internacional e contemplam imperturbáveis a perda de falantes deste idioma milenário.
*Professora Catedrática de Universidade
Suscríbete para seguir leyendo
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Aguacates, ¿el negocio del futuro?
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Iberdrola deja en el aire la construcción en Galicia del mayor almacén eléctrico
- Dónde y a qué hora serán las protestas propalestinas durante el paso de La Vuelta por Pontevedra