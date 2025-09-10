Los «mosquiteros» delmónicos

Los delmónicos, después de su comida en El Mosquito / FdV

Me cuenta con su fino humor Frichi, Federico Santos de nombre de pila (3º izda en la foto), el que fue conocido ginecólogo en Vigo, que se llevó a cabo «otro traumatismo gástrico» aunque digo yo que muy placentero y del que su grupo salió satisfecho en El Mosquito. Aquí damos cuenta con esta foto del sabroso «traumatismo». Los delmónicos, que así se llaman, se reúnen de vez en cuando en gastronómicas contiendas y esta es la última de ellas.

Océano Sobral: 50 años de pintura y otras esencias

¿Qué os parece darle a vuestro paseo por Vigo una vitamina cultural? Paráos en P. Sanz 24, sede central de Afundación y, si entráis, podréis vivir medio siglo de la vida de un artista de sobra conocido: Antón Sobral. Y es que un artista es algo más que su obra, aunque habitualmente trasciende solo ella, pero no en el caso del marinense, cuya exposición, Océano Sobral, va más allá del repaso por sus 50 años de obra pictórica. Sí, claro, hay 70 piezas de sus diferentes etapas pero también un hallaréis un resumen de otras facetas suyas más íntimas y humanas: sus viajes «sin destino», sobre todo con el poeta Xaime Toxo; su activismo cultural, por ejemplo con sus «encuentros con la naturaleza» o la lucha por la vuelta de la Bienal de Pontevedra; la colaboración o con oenegés varias o de solidaridad con cajas de resistencia obrera, su intimidad poética... Id a visitarlo.

Valmaseda, escultor, hace oficio de la fotografía

Ya que con arte abrimos hoy este meet point, no puedo obviar otra exposición que se inaugura el viernes (20.30 h.) en la sede de la Évame Oroza (Subida á Costa, 5): Elevámenaluz, de Jesús Valmaseda. Hace años que este escultor con 40 de trayectoria no expone en Vigo, entre otras cosas porque no hay donde exponer en este anémico panorama galerístico tan opuesto al de los años 80 y siguientes, pero quienes le conocemos sabemos que es un tipo sobrado en su biografía artística: yo mismo he contemplado obras suyas boquiabierto como un portalón de acceso a una finca, una autentica y hermosa escultura y encima funcional , aunque su obra, en la que va implícita una visión crítica del mundo contemporáneo, es muy variada y no es este el espacio para dimensionarla. La novedad es que, como el año que viene tiene la Casa das Artes para su escultura, en esta expo de la Évame Oroza se estrenará con fotografía que busca efectos plásticos. O sea que fotos veréis en vez de esculturas.