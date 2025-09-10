Opinión
Imaxinario colectivo de nós (I)
No dicionario da RAG o termo imaxinario consta como: que só existe na imaxinación e non na realidade. Iso si, relaciónao con termos como fabuloso, fantástico, ficticio, irreal ou inexistente. Do imaxinario colectivo tense ocupado a antropoloxía, a socioloxía, a filosofía, a psicanálise ou, mesmamente, o estudo dos medios.
Porén, as raíces modernas do imaxinario aparecen no libro de Jean-Paul Sartre (1905-1980): «O Imaxinario: psicoloxía fenomenolóxica da imaxinación» (1940), no cal Sartre discute o seu concepto da imaxinación e a natureza da conciencia humana. Na obra de Jacques Lacan (1901-1981): «Real, simbólico e imaxinario na ensinanza de Jacques Lacan» (2021). Editorial Toro, presenta o imaxinario na dimensión das imaxes, conscientes ou inconscientes, percibidas ou imaxinadas, cruzándose no campo psicanalítico e estruturando a existencia humana, conxuntamente co simbólico e o real.
Autores posteriores, espallaron as ideas arredor do imaxinario aos ámbitos da filosofía e a socioloxía. Para John Thompson, o imaxinario social é: «a dimensión creativa e simbólica do mundo social, a través da cal os seres humanos crean as súas formas de vivir xuntos e as súas maneiras de representar a súa vida colectiva». Manfred Steger e Paul James, falan dos imaxinarios: «como con vocacións pautadas da totalidade social. Estes modos de comprensión profundamente arraigados proporcionan parámetros maiormente pre-reflexivos dentro dos cales as persoas imaxinan a súa existencia social - expresada, p. ex., en concepcións como ‘o global’, ‘o nacional’ ou ‘a orde moral do noso tempo’». R. Searle usa a expresión «realidade social» en lugar de «imaxinario social».
Porén, para o profesor Fernández Prieto da USC: «Aínda que foi artista, escritor e moitas cousas máis o, mito de Castelao vén da súa acción política, convertida nun modelo ideal de compromiso co pais, honestidade e entrega ás conviccións: persecución, exilio e morte incluídas».
O 12 de xuño do 2025 na Uvigo (Campus de Ourense), a profesora Diana Vila Meis, presentou a súa interesante e fermosa tese de doutoramento: «Imaxinarios da nenez na obra gráfica de Castelao. De Vida Gallega a Milicianos (1909-1938)», realizada dentro do programa de doutoramento da «Protección do Patrimonio cultural». Un programa interuniversitario que comprende as tres universidades galegas. A autora, agarda poder iniciar as xestións de cara a publicación e difusión dos resultados da súa investigación, a través dunha nova mirada á obra gráfica de Castelao.
Interpretar o imaxinario colectivo de nós, só é posible a través das nosas manifestacións culturais que traspasan a lóxica pragmática polo feito da intervención dun pensamento máxico que mestura o racional co imaxinario, a intuición coa experimentación, o científico co empírico e o real co sobrenatural ao longo de tódalas fases da vida, creando tódolos seres míticos ou santas e santos, en función das súas competencias culturais de cara a premiar ou castigar, conceder ou negar favores de forma necesaria e determinante.
A nosa mitoloxía popular a través dos centos ou milleiros de topónimos que derivan dun corpus mitolóxico xeneralizado e esparexido por toda a nosa xeografía, é comprendido no seu significado máis profundo por case tódalas galegas e galegos. Unha memoria dun pasado idealizado, poboado por seres máxicos (mouras, mouros, encantos ou tesouros), tanto femininos coma masculinos, asociados sempre a lugares referenciais, sexan hábitats do pasado, espazos singulares da natureza, santuarios antigos e actuais, propiedades, haberes e pertenzas que no seu conxunto evocan unha utópica e fundacional Idade de Ouro.
Abonde dicir que non hai parroquia galega que non conte con varios lugares e relatos deste tipo, todos idénticos e arquetípicos, o que confirmaría a universalización no noso territorio cultural dunha forma peculiar, identificadora, de pensar e de entender o microcosmos afectivo.
