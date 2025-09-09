Carmelo y Nenuca, 69 años y un día

Carmlo y Nenuca, felices celebran con allegados la resistencia de su unión / FdV

¡Ya pasaron años desde que ataqué con él y otros arrojados como Otero Vich, Julito Castro (95 tacos), Picón, Simón González, Aníbal Pérez... varias lampreas en el Cortesía, que le hice sus memorias para FARO... Pero hoy hablamos de su vida conyugal. Y es que el nadador (por una décima no fue a las Olimpiadas de 1948) y waterpolista Carmelo Saldaña Escobedo celebró junto a su mujer Nenuca Martínez 69 años de conyugalato, de insistencia y resistencia en el mismo amor. Y no se arrepiente nada, es feliz por ello. Celebrólo, claro, junto a los más suyos. ¡Carmelo y_Nenuca for presidents!

La Vuelta, la Plataforma, Mos e Israel revueltos

Ante este lúgubre panorama que dibujan masas rebañosas de personas vociferando un insulto que se repite aquí y allá, aún creo en la humanidad al ver a gente manifestándose por ejemplo contra Israel y sus crímenes. Gentes que dejan la comodidad de sus sofás y se echan a la calle gritando que dejen de matar ante la inacción de sus gobiernos. En Vigo, la Plataforma Cívica Pro-Palestina, que hoy estará en Mos ante los ciclistas esperemos que solo para manifestarse y no para una peligrosa interrupción. El grito es la reacción de los justos en esta locura generalizada en que el comportamiento dominante de la sociedad es el “sálvese quien pueda”, los ciudadanos de baja intensidad que abandonan el sentido progresista del bien común y la solidaridad.

Fandiño presenta libro y va a armar la marimorena

Por Mos pasará la Vuelta Ciclista a primeras horas de la tarde y en la atardecida de mañana, a las 19.30, en las antiguas Angélicas, Jaime Fandiño dará la vuelta a la memoria para presentar su libro Contubernio Picacho que se sitúa en los años 60 de Vigo, junto a Bragado y Romero como Guardia de Corps. En medio de una novela febrilenta y el triángulo El Olivo- Picacho-Peniche, pero también Cangas, Massó convertida en residencia de mayores... A ver si cabemos, Fandiño, cariño, machiño.

Y Redondela de luto: ¿Qué nos queda sin el Guay?

En Mos la solidaridad de la plataforma, en las antiguas Angélicas la novela de Fandiño y en Redondela el luto por una muerte anunciada. El Guay cierra sus puerta por jubilación, Eva y Pastor se piran en busca del «dolce far niente» con 34 años tras la barra y Redondela queda desabastecida de copas, pierde un «meet point», un lugar en que guarecerse y socializar. ¿Dónde beberemos un chiriguay, dónde dejaremos un encargo, donde nos saludarán con calor y por nuestro nombre al entrar? ¿Dónde maldeciremos a la política o al equipo contrario? Luto en Redondela.