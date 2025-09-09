Alicia Castro y Pucho Barciela: la caricia que no cesa

​Hay ausencias cuya verdadera dimensión no la concede el tiempo, sino la infinita cuenta de las caricias que quedaron por dar y recibir. Mi madre, Alicia Castro Lago, se marchó hace cincuenta y siete años. Tenía apenas veintinueve, una edad que es casi un insulto a la lógica de la vida, un susurro ahogado en mitad de la sinfonía. Y uno, con apenas seis años, queda varado para siempre en la orilla de ese anhelo, con el frío de un afecto que se hizo eterno en su misma interrupción; un desamparo que solo encontró abrigo en el amor infinito de mi abuela y mi tía Sinda, en la Playa de Arealonga, en Chapela.

​Esa deuda imborrable, ese eco en la piel que los años no han logrado acallar, tenía un epicentro: el Restaurante Barciela de Redondela. No era solo un negocio; era el reino que mis padres levantaron juntos, el testamento de su esfuerzo y el corazón latente de su existencia compartida. Junto a mi madre, mi padre, José Barciela, «Pucho», el otro pilar fundamental de aquel universo, el hombre que tuvo que aprender a ser norte y sur al mismo tiempo.

​De aquellos años no atesoro grandes relatos, sino destellos: una memoria sensorial que se niega a la ceniza del olvido. El cariño repartido a partes iguales; el vago eco de su risa mezclándose con el tintineo de los vasos; su figura moviéndose entre las mesas con una elegancia que convertía el servicio en una danza. Ella era el alma; Pucho, el ancla. Él, con su silencio robusto y su mirada cómplice, sostenía el mundo para que ella pudiera iluminarlo.

​Cuando partió, la luz del Barciela cambió de color, pero jamás se extinguió. Mi padre transmutó su luto en un homenaje cotidiano y silencioso. Cada plato que salía de la cocina, cada cliente satisfecho, era una forma de proclamar que Alicia seguía allí. Incluso más tarde, casi veinte años después, cuando la vida le regaló la compañía de la inolvidable Flora, aquel tributo íntimo permaneció intacto.

Para mí, crecer fue aprender a buscar el rostro de mi madre en mis propios rasgos frente al espejo, pero fue, sobre todo, descubrir su fortaleza en la silenciosa resistencia de mi padre.

​El vacío de su ausencia se convirtió, paradójicamente, en la forma más perenne de su presencia, un espacio sagrado que mi padre y yo aprendimos a habitar juntos, sin necesidad de palabras. La suya es una eterna juventud que nos ilumina como un faro. Y su memoria, junto a la de aquel amor forjado entre fogones y sueños, es el único regazo al que uno, sin importar cuántos años transcurran, siempre puede volver. Lo hago cada día.

​Besos al cielo para todos.