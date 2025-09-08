Opinión | Segunda feira
De Ourense a Pound
Mediado o século XIX notouse en Ourense a presenza de dous intelectuais, que, sendo cregos, exerceron como catedráticos do Instituto da capital citada. Referímonos a Xosé García Mosquera (1817-1868) e a Xoán Antón Saco e Arce (1835-1881). O primeiro foi moi coñecido polas súas poesías galegas, castelás e latinas, que José Fernández Gallego recolleu en «Poesía Completa» de José García Mosquera, Ourense, 1949. En canto a Xoán Antón Saco e Arce, digamos que é, ante todo, o autor da primeira e mellor Gramática Gallega: Soto Freire, Lugo, 1868. Nunha colección de poesías contemporáneas que Saco reuniu nesta súa Gramática, aparece unha tradución ao galego da oda «Beatus ille...» de Horacio (65 aC - 8 dC.) feita por García Mosquera co título de «A vida d’o campo». Existe coincidencia crítica sobre esta tradución galega. Magnífica e a altura do orixinal clásico, vivaz nos movementos e imaxes, e outros eloxios. Incluso desde a actual sensibilidade verbo da soberanía da arte da tradución literaria. Cando se trata de Horacio nunca debe andar lonxe Fray Luís de León: «Que descansada vida / la del que huye el mundanal ruido». E non ignoremos que o lector do noso tempo poderá ter presente a Horacio e máis a un poeta rachador e «modernista»: Ezra Pound, cuxo Canto XLV (1935) se titula «With Usura». Refírese ao mesmo negocio de que falaba Horacio. Chocan así catro máquinas poéticas: Horacio, Fray Luis de León, García Mosquera e Ezra Pound. O usureiro de Horacio enfróntase ao de Ezra Pound e inda Cunqueiro vai meter o nariz ao traducir ao galego o embravecido falar do norteamericano. É así como Ezra Pound (1885-1972) entra nas letras galegas: explicaríavolo mellor Paulino Vázquez. Di Pound: «With Usura» e contesta Horacio: «Procul negotiis». Intervén Mosquera: «Lonxe de barafundas!». Terminemos deixando a cousa como está e que calquera erga a casa como lle pete inda que nós estamos seguros de que con usura non se pode facer de boa pedra.
Veleiquí un pouco de «Con Usura» de Pound a partir da visión que tivo Álvaro Cunqueiro:
«Con usura ninguén pode pór casa de boa pedra / cada porpiaño co seu corte limpo e ben acomodado / para que o desbuxo lle poida encher a faciana, / con usura / home ningún tivo paraíso pintado no muro da súa igrexa / harpes et luz / ou virxe recibindo anunciación de ningún tipo / nin halo a proxectar desde calquera incisión, / con usura // non hai Gonzaga / cos seus herdeiros e as súas concubinas...// CON USURA / a nosa lan non pode ir ao mercado / Usura é unha peste mesmamente, usura / cega a agulla nas mans da doncela ...// Pietro Lombardo non veu por usura /Duccio non veu por usura // CONTRA NATURAM / Eles trouxeron putas para Eleusis / cadáveres foron sentados ao banquete / por orde de usura...».
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Una ciudad de recuerdos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda