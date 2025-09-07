La paz es la guerra

Se habla mucho sobre el componente ideológico del movimiento trumpista. Algunos lo califican como reaccionario. Otros como neofascista. Parece populista en las formas, anti-establishment, iliberal. Pero uno de los rasgos más destacados de este fenómeno político puede ser precisamente la ausencia de ideología. Es el caos mental, la confusión permanente, el delirio y la telerrealidad.

Empecemos por su supuesto aislacionismo. Este era el presidente que iba a retirar a Estados Unidos del terreno internacional, que iba a acabar con las guerras interminables, que no se iba a inmiscuir en los asuntos internos de otras naciones. Pero el papel que ha desempeñado el país norteamericano en la guerra de Gaza, los bombardeos a las bases nucleares de Irán y el último ataque a una embarcación procedente de Venezuela refutan esos postulados. Lo mismo ocurre con la resurrección de la presidencia imperial y el afán expansionista. Recordemos las declaraciones de Trump en las que este manifestaba sus deseos de anexionar Groenlandia y convertir a Canadá en el estado número 51. El hombre que prometía instaurar la paz mundial (y que lucha desesperadamente para que le concedan el Premio Nobel en esa categoría) acaba de cambiar el nombre (sin pasar por el Congreso) del Departamento de Defensa… por el de Departamento de Guerra.

Con respecto al tema científico también nos encontramos con algunas contradicciones. Gran parte de los integrantes de MAGA son antivacunas. Pero Trump presumía de haber sido el responsable de hacer que las vacunas llegaran en un tiempo récord a los ciudadanos y quiso atribuirse ese éxito (incluso Geraldo Rivera, un periodista de Fox News, dijo en un programa, sin bromear, que la inyección debía de llevar el nombre del líder republicano en su honor, para que los ciudadanos dijeran “¿te pusiste ya tu Trump”, o “¿cuántas dosis de Trump te quedan?”, etc.) Ahora Robert F. Kennedy Jr. anda desmontando el Departamento de Salud en su cruzada contra lo que él denomina el establishment científico. Pero ¿Trump cree realmente en esas teorías? Lo único que dijo es que Kennedy tiene “unas ideas un poco diferentes”. Pero con eso no tiene por qué sugerirse que esas ideas son mejores. Ni que sepa realmente cuáles son.

En lo económico sucede algo similar. Se supone que su plan es proteccionista; promueve con furor los aranceles y se opone al libre comercio. Pero luego todo parece ser un órdago, una jugada estratégica, una maniobra de negociación con la cual llegar a un acuerdo que resulte beneficioso para el país. Desde el trumpismo también se afirma que la intervención del Gobierno en la economía ha de ser lo más reducida posible, al igual que la cantidad de empleados públicos (recordemos la motosierra de Elon Musk), pero luego la Administración adquiere las acciones de una empresa tecnológica (Intel). Trump no envió a la Guardia Nacional cuando unos vándalos asaltaron el Capitolio y amenazaron con colgar a su vicepresidente, pero militariza las calles de Washington DC para expulsar a los vagabundos y a los drogadictos.

En estas decisiones no se ve un planteamiento ideológico coherente. Se usa la ideología (o ciertos aspectos de la ideología) para perpetuarse en el poder. Y, como siempre, el problema no es Trump, sino quienes, encumbrándolo, traicionan sus propios principios, antaño sagrados e innegociables, haciendo esfuerzos para darle un sentido moral y político a un régimen personalista que solo puede sostenerse (y soportarse) con el fanatismo de una secta.