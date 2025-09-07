La palabra tinglado tiene mal rollo. Connotación despectiva, montaje, chanchullo, enredo ¡Malas artes! Y en tanto, por el contrario, en la ciudad portuaria, el “tinglado del muelle” marcó un fogonazo de lucidez en la arquitectura industrial. Se adelantó a los tiempos: fue mínimo antes del minimalismo, sensato antes de la sostenibilidad, y respetuoso con el paisaje antes de los estudios de impacto ambiental ¡Bellas artes!

Un paisaje de tinglados

Su “talón de Aquiles”: el tiempo que le tocó vivir. En guerra, los muelles son objetivo militar, lo padeció Europa y España. Ahí sigue el Gran Tinglado del Arsenal de Ferrol y alguno en Vigo, pero quedaron diezmados los tinglados modernistas de Valencia, mutilado el Port Vell de Barcelona, y maltrechos en Gandía y Sevilla. Guerras, también de hoy. Rumbo a Gaza, la Global Sumud Flotilla (44 países) pugna por romper el boqueo marítimo criminal, la hambruna asesina.

Nacidos para auxiliar a cubierto la carga y descarga de mercancías (cereales, pesca, frutas, comercio general), se asemejan a una prolongación del barco en línea de atraque. Más o menos abiertos al exterior o resguardados, vinieron a dar en unas armazones ingeniosas junto a una economía de medios radical. Cajón estructural, ensamblaje esencial en madera y metal, ataviado (en su caso) de piedra o fábricas de ladrillo. Dieron hogar digno a la cadena comercial con pulcritud técnica.

El prototipo se interiorizó en la ciudad portuaria, en tantas y tantas naves de los mercados de abastos. Hilvanan la secuencia alimentaria. En A Coruña, el tinglado (demolido) de la antigua plaza de la Harina. En Vigo, los también desaparecidos mercados de A Laxe y del Progreso. El hilo conductor lleva hasta las naves de la Panificadora de Vigo. Comparten un paisaje de formas, usos delicados, mañas, que a primera vista no es evidente y, al final, lo es.

¡Qué de cosas de las naves y edificios industriales son la misma cosa reformulada, remasterizada! Así, la fábrica de conservas Alfageme en Bouzas y la factoría ballenera Massó en Cangas, son los ojos carismáticos de la ría de Vigo. A sotavento y barlovento, naves varadas que ya nada puede hundir (demoler). Exentas de rudeza, elegantes, pacienzudas, ennoblecen el paisaje portuario.

Y, como anillo al dedo, su influjo se adapta a otros usos clave en la ciudad industrial. Bien lo saben: la cubrición de los astilleros, las planchas de hierro del naval (¡saltan chispas!); las naves de las Cocheras de Tranvías Eléctricos de Vigo en As Travesas (¡saltan chispas!); la Central hidroeléctrica del Tambre obra de Antonio Palacios (¡saltan chispas!) No en vano, Xoán Carmona ve parentesco entre Galicia y la electricidad.

¿Qué hizo posible Vigo? Las naves industriales. Su quintaesencia. Las de Beiramar bordan el skyline de la ría; las del Fragoso contrapuntean la serpentina del Lagares; la mar ondulada de Citroën Hispania resplandece en la mancha urbana. Liturgia pura de urbe industrial. Por tanto, están más allá de la condena o el perdón. Patrimonio, paisaje heterodoxo que, a los ojos del siglo, hace añicos prejuicios superados. La salsa ambiental de la ciudad portuaria.

Lo comprende bien la regeneración en curso en toda Europa. La nave, libre de la opresión de tabiques y paredes, exhala libertad interior. Además, explora el lado travieso, pícaro, de la tradición ingenieril en cubriciones; soportes metálicos ramificados, estrías de luz, entablados ligeros. Un paraíso para espacios de sociabilidad, cultura, esparcimiento. La ciudad portuaria lleva años regenerando, reorientando, este tipo de plataformas.

Pero ¡ay!, no es asunto concluido. Hay más. Los “tinglados del muelle” alumbraron un modelo tan tolerante, tan útil, que hoy ya no se trata solo de recuperar patrimonio, sino de replicar ideas y recursos formales. Espacios públicos polivalentes, participativos, semiabiertos, semicerrados, sombreados, idóneos para acompañar el verde, el arbolado, y encarar el cambio climático. Línea de trabajo actual en los frentes de agua (sin pasar de largo los ríos).

En Vigo, se abre una gran ocasión: en la Av. de Beiramar (tras el soterramiento del cinturón) y en el río Lagares (su buen amigo). Un crisol. Sus márgenes sufrieron los tiempos más duros del asentamiento industrial. Ahora, podrían compartir investigación, restañar heridas… traer alegrías.