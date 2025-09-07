Opinión
China no seu lugar
Foi grande a conmoción xerada pola exhibición de poderío chinés en Tianjin e Beijing, no plano diplomático, primeiro, e militar, despois. A realidade innegable é que China é un dos grandes referentes do mundo actual e que o tránsito das súas destacadas capacidades económicas cara outras dimensións está a acelerarse de modo rotundo. O que Xi Jinping anunciou é que, de agora en diante, esta China vai estar máis presente na gobernanza dos asuntos globais.
Pero a transformación de China nas últimas décadas non debera sorprender tanto. É asombrosa, si, tendo en conta que realizou en moi escaso tempo un recorrido que a outros países levoulle séculos, pero o realmente anormal era o seu estado de decadencia.
Durante case 18 dos últimos 20 séculos, China foi a economía líder mundial en termos de PIB (axustado a prezos históricos comparativos). Desde a dinastía Han (séculos II a.n.e. - II), pasando pola dinastía Tang (séculos VII-X), Song (séculos X-XIII) e, especialmente, as dinastías Ming e Qing (ata o século XVIII), China foi a economía máis grande do mundo. Segundo as estimacións do historiador Angus Maddison, ata arredor de 1820, China representaba aproximadamente un terzo da riqueza mundial. Só perdeu claramente esta posición hexemónica despois da Revolución Industrial en Europa e as Guerras do Opio (mediados do século XIX).
Outro mito é o científico. O bioquímico británico Joseph Needham necesitou toda unha enciclopedia de 27 tomos para inventariar as contribucións científicas e tecnolóxicas da antiga China ao mundo, destacando nas matemáticas, a astronomía, medicina, a física e a enxeñería. Needham fixo anacos esa idea tan estendida aínda de que a ciencia é un produto exclusivamente occidental.
Igualmente, China foi historicamente unha gran potencia militar, pero non unha potencia imperial global como Roma ou Gran Bretaña; o seu poderío militar estaba ligado sobre todo á protección do seu territorio, con momentos de gran innovación e dominio en Asia. A súa relevancia histórica é máis defensiva que expansionista: a maior parte do seu gasto e despregamento militar dirixíronse a resistir as invasións externas en lugar de conquistar o estranxeiro. China contribuíu con inventos clave á arte militar global (pólvora, compás, bestas avanzadas, foguetes primitivos). Pero tamén é relevante a nivel conceptual. Probablemente, a Arte da Guerra de Sun Zi goza de máis impacto global que o propio Vom Kriege de Clausewitz.
Esta traxectoria histórica e cultural é de gran relevancia tela en conta hoxendía para analizar China e mesmo para prognosticar o seu rumbo. Primeiro porque certamente eses parámetros son indispensables para afondar nunha análise sen prexuizos sobre o que China representa pero tamén sobre o futuro previsible da política chinesa en tanto os seus dirixentes teñen moi presente ese pouso histórico; segundo, porque nos debera infundir a modestia elemental para tratar con este país. O anormal non é que China reclame hoxe unha participación na gobernanza global, proporcional ao que representa, senón que se lle negue porque dispón do poder suficiente para dicir non. E, por último, deberamos ponderalo todo cando se argumenta o hipotético afán conspiratorio de desprazar aos Estados Unidos e a Occidente da hexemonía global precisamente como coartada para defendela con capa..... e espada.
O lóxico e racional non é negar a China un papel significado na actualización e adaptación dunha orde instituida hai oitenta anos, cun mundo hoxe notablemente alterado. Nin aranceis nin elevación do gasto militar evitarán que o que foi normal durante séculos acabe por impoñerse en certa medida. Salvo que China, internamente, se extravíe de novo. Influír substancialmente dende fóra, por unha vía ou outra, será cada vez máis difícil. Iso a pesar de que a gran ruptura da China actual con todo aquel pasado é unha alongada interdependencia que contrasta severamente con aquel outro internamento voluntario dentro da Gran Muralla, un sairse do mundo que xustamente desencadeou a perda da súa primacía global. De certo e para sempre, aprenderon a lección.
