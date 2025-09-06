Retratos augustos: Antón Reixa

Antón Reixa, posando para su retrato augusto. / Augusto Rodríguez

Non che é fácil, rapaz, ter unha Medalla de Oro das Bellas Artes, tan difícil como reducir a cien palabras su rica biografía. Vigués de la cosecha del 57, filólogo, ese año 1975 en que murió Franco nació Rompente, su force de choc en poesía y una vida que se desplegaría en frentes diferentes como la literatura, la música, el guión, la producción o el cine. ¡Cáspita, un agitador en gallego! Dice que lo suyo está intervenido por una perplejidad cósmica, un escepticismo melancólico, y surcado por un patriótico “depende”. Revolucionó la música con Os Resentidos, y Nación Reixa, se metió en cancha televisiva con series de éxito como Mareas Vivas, en el cine con El lápiz del carpintero, en vídeoarte con Salvamento e socorrismo y doce más después, en teatro con Galicia caníbal… Presidió la SGAE, sobrevivió a un accidente y ahora anda ¡en la danza! Fai un sol de carallo .

En busca: Aurelio Solleiro Negrete, emigrante, de notable familia viguesa

Por medio de mi brilloso, docto y bregado colega Alfonso Armada acabo de conocer a la mexicana Gloria Serrano Solleiro, cuyo segundo apellido tiene que ver con el vigués Francisco Solleiro, para el que el arquitecto Manuel Felipe Quintana hizo en 1891 el hermoso edificio de Policarpo Sanz 21, el edificio Solleiro. Gloria, que está en Madrid, busca información, más allá de la que haya en internet, sobre el hermano de éste y tatarabuelo suyo, Aurelio Solleiro Negrete (hermano también de Elena, que casó con Guillermo Curbera Tapias), quien salió de Vigo y llegó a México a finales del siglo XIX con su hermano Prudencio Solleiro Negrete. Ambos adquirieron una finca cafetalera y se empeñaron en la construcción del Teatro Solleiro, en Huatusco, Veracruz, que continúa en funcionamiento. El rastro de Aurelio Solleiro Negrete se ha perdido entre tantos años y Gloria solo sabe que de Veracruz se trasladó a Ciudad de México, probablemente al inicio de la Revolución Mexicana. Su principal interés está en conocer su historia familiar previa; es decir, en Vigo. Si algún enterado sabe algo, que cante. ¡Cuántas historias protagonizaron nuestros gallegos de la emigración!

Mira Vigo Si quieres recibir la ventana diaria de Fernando Franco en tu correo activa este boletín en nuestra página web Me apunto

El contubernio Picacho de la batidora Fandiño

No hace mucho que Xaime Fandiño presentó El último concierto, antes o después de La acera volada, y el miércoles tendrá el bautizo oficial, a las 19.30 en las antiguas Angélicas, hoy Peniche Living, de su ultima pieza literaria, Contubernio Picacho. Allí estarán con él Manolo Bragado y Xavier Romero, para dar fe de una ficción que transita entre Vigo y México con base en O Morrazo, producto de mucha información local y la imaginación febrilenta muy dada al humor Fandi. Situada en los 60, está Cangas, la factoría Massó, el Olivo, Picacho, Peniche... y sabe Dios qué más, todo metido en la batidora Fandiño.