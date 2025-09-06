María Moliner, pasión por la palabra

Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana.

Gabriel García Márquez

Es impresionante el cúmulo de barreras y prejuicios que las mujeres han tenido que remontar para hacerse un espacio propio en un mundo hecho por hombres y para hombres. Y más chocante, si cabe, resulta que aquellos obstáculos hayan sido avalados por hombres de leyes deudores, por esa condición, de decisiones y criterios de justicia. Owen Fish (Los pilares de la Justicia) nos proporciona un ejemplo; en la década de los sesenta, Erwin Grisword, decano de la Escuela de Derecho en Harvard, se vanagloriaba de que el escaso número de mujeres matriculadas era producto de su política deliberadamente restrictiva; explicaba las razones de su discriminación alegando que el objetivo de las mujeres que solicitaban su acceso a la Escuela de Derecho era encontrar marido; en todo caso, añadía, era muy poco probable que llegaran a ejercer la profesión, por lo que desperdiciarían la oportunidad de formarse en la Escuela. Pero igual de sorprendente resulta que quienes le oyeron pronunciar esas palabras – era en una comida con los miembros de la Law Review- guardaron silencio, vencidos por esa cobarde inclinación a mostrar docilidad y respeto por quien, siendo autoridad, dice, sin embargo, estupideces. Por desgracia, este tipo de servil estulticia sigue hoy vigente y prolifera por doquier. En la vida académica, judicial o política todavía abundan los mutismos cómplices y los borregos palmeros.

Acabo de leer la biografía novelada de María Moliner bellamente escrita por Andrés Neuman (Hasta que empiece a brillar). El título elegido está tomado de las palabras de Emily Dickinson que el autor reproduce en el exergo del libro: «A veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar». Y es que esa es la misteriosa capacidad de quienes, como María Moliner, aman la palabra, la nombran devotamente y posan sobre ella la mirada embelesada y expectante; solo de esa manera desvela la palabra su fulgor.

La obra de esta mujer es el resultado de un esfuerzo titánico llevado a cabo en solitario; a ella debemos el conocido Diccionario de uso del español (1966-1967) que con más de ochenta mil entradas y quince años de su vida duplicaba en extensión al diccionario de la Real Academia de la Lengua y, según García Márquez, era «más de dos veces mejor». Sin embargo, no vio gratificado su inmenso e innovador trabajo con el ingreso en aquella institución. Entonces era muy difícil la admisión de la mujer en la rancia y androcéntrica Real Academia de la Lengua. Camilo José Cela se negaba a votarla y en esta línea influyó en un grupo de académicos; le reprochaba la ñoñería de un diccionario que no recogía palabras malsonantes. Menéndez Pidal, que en público se había pronunciado a favor de su ingreso, al final no asistió a la votación. Podía haber sido la primera mujer académica, pero resultó elegido el reputado filólogo Emilio Alarcos (1972); quedó en segundo lugar el poeta García Nieto y en tercero, María Moliner. La Academia quiso compensarla —y, tal vez, aliviar su sentimiento de culpa— con un premio de consolación —el Lorenzo Nieto López, dotado con ciento cincuenta mil pesetas— pero ella lo rechazó.

España es un país de injusticias inexplicables, debidas algunas a ese cáncer nacional —la envidia— que carcome las entrañas de los seres inferiores. Una de esas injusticias es esta, que María Moliner no llegara a ocupar un sillón en la Academia, para el que estaba patrocinada por el entonces presidente de la institución, Dámaso Alonso, con Laín Entralgo y Rafael Lapesa. Se aducía en su contra que no era filóloga, pero sin duda pesó también el hecho de que era mujer; hay que preguntarse si el rechazo se hubiera producido de haber sido hombre el autor del diccionario. Es probable también que su pasado republicano le hubiese perjudicado. Tanto ella como su marido, catedrático de Física, habían sido depurados por el régimen franquista.

Moliner no quiere repetir candidatura, y es Carmen Conde quien en 1978 ingresa en la Academia. Es la primera mujer académica. En su discurso de ingreso, dijo que su incorporación «pone fin a tan injusta como vetusta discriminación literaria». Esta fue especialmente inicua en el caso de María Moliner.

Ya publicado el diccionario, prosiguió elaborando fichas para una segunda edición, dando así continuidad a una labor que por su propia naturaleza no tiene fin. Pero una enfermedad neurovegetativa puso fin a su tarea. María Moliner se fue apagando poco a poco hasta que se sumió en el sueño definitivo. Pero no enmudeció porque nos dejó el universo rutilante de miles de palabras a las que ella, mujer luminosa, hizo brillar para el goce de sus lectores.