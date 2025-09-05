Ryanair: cuando los piratas vuelan

Un avión de Ryanair, tras despegar de aeropuerto de Vigo. / Alba Villar

Pocas empresas, entidades o personas generan tanta animadversión entre los vigueses como Ryanair. Si acaso, Audasa. O Netanyahu. O algún que otro sátrapa de esos que, por desgracia, aún pululan por ahí. Pero Ryanair está en la cresta. No conozco a casi nadie que haya volado con ellos y no haya tenido una mala experiencia: que si la maleta excede un centímetro, que si pesa medio kilo de más, que si llegas cinco minutos tarde... excusas, todas, para cobrar. Pero tampoco conozco a nadie que vuele habitualmente y no los use. Así que mucho criticar —y no tiraré la primera piedra—, pero a la hora de la verdad, como dicen allá por el Mediterráneo, «la pela es la pela».

Dice mi compañero Alberto Blanco, que de aviones sabe más que nadie en esta redacción, que la machada de esta semana de Ryanair, cerrando su base de Santiago, reduciendo su actividad y rutas en Galicia a la mínima expresión y haciendo oficial su adiós a Peinador —que nada tiene que ver con el pulso que la banda de piratas de Michael O’Leary mantiene con Aena para que le rebajen las tasas en los aeropuertos pequeños y medianos—, es uno de los golpes más duros que se recuerdan a la conectividad aérea de la comunidad, y lleva razón. El tijeretazo es mayúsculo. Y las repercusiones, sobre todo a nivel turístico, lo serán todavía más.

Posición dominante

Ryanair juega a lo que mejor se le da: abusar de su posición dominante —que es una forma elegante de decir chantaje—. O me das lo que quiero, o levanto el vuelo y te hundo el balance de pasajeros. No es la única compañía que chantajea a las administraciones —me vienen muchos ejemplos a la cabeza que no citaré por mi propia supervivencia—, pero pocas lo hacen con tanto descaro. No sé dónde aprendieron a negociar los subalternos de O’Leary, pero tacto, cero. Como él. Lo dicho: o pasas por el aro, o lo hará otro. Porque, por algo, son la primera aerolínea de España y de Galicia. Ante semejante órdago, solo queda decir: «pois vaite, e che vaia ben».

En Vigo conocemos bien su modus operandi. Ni siquiera cumplen los contratos. El vuelo a Londres —por el que se llevaron 1,8 millones en tres años— acabó en sanciones del Concello por incumplir frecuencias y no promocionar Vigo como destino. Así que no sorprende el malestar en Praza do Rei: «Ni cumplen ni es gente seria; Vigo no puede tener contratos con gente así», proclamó el alcalde. Veremos. Porque también en 2019 se fueron de malas maneras… para regresar tres años después motu proprio, sin ayudas, para volar a Barcelona. Y en 2023 ganaron el concurso ad hoc de la ruta a Stansted, esta vez, claro, con subvención.

Y yo pregunto: ¿no hay otras compañías interesadas en cubrir el hueco de Ryanair? ¿De verdad hay que tropezar siempre con la misma piedra? ¿Tiene Ryanair toda la culpa, o, como dice la Xunta —y Ryanair—, el culpable es Aena por no rebajar las tasas en los aeropuertos regionales? ¿Y realmente conviene basar el crecimiento de nuestras terminales en las low-cost, que solo se mueven a golpe de talonario y, cuando no les sueltas el fajo, echan a volar? ¿Hay alternativa?

Al final, va a ser verdad eso de que «la pela es la pela».