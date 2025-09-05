¡Felicidades, Pepín!

Celebración del 90 cumpleaños del tudense Pepín Pernas, con familiares y allegados / FdV

¡Pardiez, Pepín Pernas, tudense de pro, 90 años has cumplido y ni tú sabes cómo ha sido! Recordamos en los 70 tu cerámica de artesanía del Miño, lo amante que fuiste siempre del río Miño que tantas veces surcaste con tu embarcación de recreo, ese vino de autor tuyo, Señorío de Pernas - Finca Campo da Cova. Con tu señorío, ¿cómo no iban a organizarte los de la peña «Primeros Viernes» una fiesta sorpresa? Fue en la sede de otra, «A lareira o Hipólito» en Randufe y ahí estuvo el alcalde Cabaleiro como el de la Cámara de Valença, Carpinteira, y deudores de tu amistad hasta casi 40. ¡Felicidades!

La vuelta evameoroziana tras el descanso estival

Ya vuelve, ya vuelve la Évame Oroza tras su breve paréntesis veraniego y lo hace con la actuación hoy mismo (20 h.) de Pablo Vila, cantautor y escritor da nosa terra e o noso lar, nacido en Vigo de familia de ese Mos de sorprendente actividad. Ahí, en la sede de la asociación (Subida a Costa, 5), en esa antigua Casa da Collona de la antes prostibularia Herrería, en realidad el bar Abanico de doña Esperanza y mucha memoria, lo veréis acompañado por varios artistas aunque difícil que ellos canten porque en su mayoría su creatividad la dedican a otras cosas como la literatura, el teatro... o sea la escritora Mavi Alonso, Susi Delatorre, Tavo Benetti, Artu Pérez, Pedro Román, Orisel Gaspar, Franchesca d’a Silva, Salvo López y María Lado.

Pazhim reanuda sus clases con el yoga a cuestas

Unos cantan y otros practican yóguicas terapias. No hace mucho que dimos cuenta del último libro de Santiago Pazhim, Historia oculta de la ufología, después de La Paradanta mágica y misteriosa. Este vigués cuenta con más de 46 años de trayectoria como estudioso e investigador del misterio, las paraciencias, el hermetismo, la simbología esotérica, las ciencias espirituales, el yoga... Del yoga os hablo porque me dice Pazhim que ese Centro de Yoga CEYSI, en Urzáiz 77 que dirige comienza su nuevo curso. Ya suma 41 años el centro, especializado ahora en gestión emocional y estrés.

Y un taller intensivo de poesía con Graciela Baquero

Unos cantan, otros se dedican a yóguicas terapias y hay quienes se vuelcan en la enseñanza de la escritura o en el desmenuzamiento de la poesía como Graciela Baquero, que prepara para el 16 de septiembre hasta el 2 de diciembre (martes de 18 a 22 h.) un taller intensivo de poesía, un viaje poético desde su primer balbuceo hasta su presencia escénica Llamad o guasapear al 630 455629 y se os dirá.

Graciela Baquero, durante una de sus exposiciones. / José Lores