Opinión | Ao pé do Farelo
Ángel Utrera Baza
Ludópatas sen fronteira
A última memoria do xogo en España, referida ao ano 2023, facilítanos datos escalofriantes. O monto total gastado nos diversos xogos ascende a 33.185 millóns de euros: 20.601 millóns no xogo privado e 12.584 millóns nos públicos, cifras que dan conta da relevancia e impacto do xogo na economía do país.
Curiosamente, por parte das nosas autoridades lánzanse campañas de xogo moderado e outros slogans, inútiles, cando a realidade é que o número de usuarios das casas de apostas medrou un 20% desde que o Supremo avalou a súa creación como práctica legal. Gastamos cifras impensables en Lotaría baixo o control directo do propio Estado e Facenda, de diversa natureza, o cupón da Once, o Sorteo do Ouro, as quinielas, e xa non digamos nos xogos de azar propiamente dito, como casinos, máquinas recreativas, internet, etc.
Os últimos informes oficiais sobre o xogo no noso país destacan o crecemento imparable do impacto económico do xogo nos beneficios das grandes operadoras, deixando aparte os inmensos beneficios que o propio Estado se embolsa, a través de impostos, e do xogo mesmo. Ao mesmo tempo, botamos de menos informes nos que se recollan os danos morais, físicos e psíquicos que as ludopatías provocan e o custe no que se incorre polos tratamentos médicos aplicados, moitas veces inutilmente, para reverter a dependencia dos xogadores.
O último censo de xogadores recolle que case que dous millóns de persoas son xogadores activos non ocasionais, o que representa un incremento do 22%, e, como se reflexa no informe de 2023, o aumento resulta significativo trala pandemia. Deste xeito o citado informe indica que o 85,5% dos españois de entre 18 y 75 anos participa nalgunha modalidade de xogo, o que significa nada menos que 29,6 millóns de persoas. Sen dúbida algunha, o pulo collido polo xogo logo da pandemia resulta preocupante, e pon de manifesto como a practica dos xogos se integrou nos hábitos, usos e costumes dos españois, dende a lotaría de sempre ata os xogos dixitais.
Resulta imposible comprender que por unha banda se financien campañas e avisos contra os perigos das ludopatías e as desfeitas que esta dependencia orixina nas familias e os enfermos que a padecen, e que por outro lado por intereses, financeiros do Estado e das empresas, se fomenten e autoricen xogos e máis xogos, aínda a sabendas dos danos que conlevan. Unha vez máis, a hipocrisía dos nosos funcionarios públicos, políticos e poderes estatais poñen de relevo que poderoso cabaleiro é don diñeiro.
