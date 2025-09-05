Inadmisible

El Estado invirtió enormes recursos en la construcción y sucesivas reformas y ampliaciones del aeropuerto de Vigo, una infraestructura pública al servicio de más de un millón de habitantes de la Galicia Sur y miles de empresas que realizan actividad económica en ella. El Estado conserva la gestión del aeropuerto con la empresa público-privada AENA, pero liberalizó el tráfico aéreo. Desde entonces se abstuvo de su obligación de prestar servicios aéreos a los ciudadanos y es el mercado, los operadores aéreos y la demanda, los que deciden dónde y con qué frecuencia volar. Como es natural, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía defiende el libre mercado como escenario ideal para el desarrollo económico y social, pero hay un límite en el interés público. Y es de sumo interés público que los ciudadanos de la Galicia Sur —sean empresarios, políticos, deportistas, congresistas, turistas, excursionistas o cualquier otra tipología de viaje el que les mueva— o los que desean venir hasta aquí, por los mismos u otros motivos, dispongan de líneas aéreas que les presten el servicio y las conexiones que necesitan.

El límite del libre mercado está en el oligopolio, y el cuasi monopolio que ejercen algunas compañías aéreas. Exigen condiciones privilegiadas más allá de lo que sus necesidades operativas necesitan, apelando a la rentabilidad y conocedoras de su importancia estratégica para un territorio. Es evidente que Ryanair, al clausurar sus vuelos a Londres —y antes a Barcelona y varios destinos europeos— desde Vigo, y los de Santiago, nos deja en una situación muy difícil. La planificación de las actividades turísticas, las ferias, el comercio y los negocios, los viajes de fin de curso, los congresos médicos y otro sinfín de actividades están amenazadas por la decisión de una compañía que se enfrenta a otra empresa, AENA, en un «tira y afloja» que ha roto la cuerda por la parte más débil: los ciudadanos.

Y ahora sí que no valen medias tintas. Todas las administraciones y entidades que servimos a los ciudadanos debemos dar un paso al frente. Es el momento de unirnos, no en la protesta, sino en la toma de decisiones. Ya pasó el momento de reclamar, es la hora de las soluciones.

Un ciudadano del Sur de Galicia tiene el derecho a poder volar y conectarse razonablemente con cualquier lugar del mundo. No somos un territorio subdesarrollado o empobrecido, sino una región que dispone de grandes y pequeñas empresas, unos servicios públicos esenciales admirables, como la sanidad o la educación, ciudadanos que viajan por placer porque comparativamente disponen de un buen nivel de vida; tenemos un paisaje maravilloso y una capital, Vigo, una provincia, Pontevedra, y Galicia entera, que viven un momento de esplendor, en una autonomía estable y admirada. Todos quieren venir aquí, y muchos queremos y necesitamos ir hasta otros lugares.

Si las compañías aéreas no responden a nuestras necesidades —la primera de ellas, Iberia, la que fue empresa bandera e imagen de nuestro país y ahora no es más que una marca dentro de un conglomerado empresarial— debemos dar un paso al frente de otra naturaleza. Si las compañías aéreas quieren que les paguemos para garantizar su rentabilidad, ya no es libre mercado; si aun así el listón lo suben cada año, es inadmisible. Por eso nos dirigiremos a todos los actores: Xunta de Galicia, Concello, Ministerio de Transportes, AENA, organizaciones empresariales y sociales, para liberarnos definitivamente del chantaje. Debemos explorar otras opciones. Derrotar lo inadmisible es posible, otros lo han hecho.