Regreso de un tiempo (siempre escaso pese a lo que defiendan algunos, en una broma de escaso gusto) de relativa desconexión a la trinchera profesional con la sensación de bochorno. El calor tórrido de estas últimas semanas, que las benditas lluvias nos hacen creer que aconteció en un pasado remoto, no es la causa de mi estado de ánimo, pero la razón sí es climática. Porque el clima político de estos días –y los que seguirán a la espera de la próxima polémica– de pánico y destrucción por el fuego ha sido irrespirable. Una vez más, una mayoría de ciudadanos han estado con la cabeza puesta en una cosa y gran parte de sus líderes políticos en otra. Así la cosa, cómo no entender el desistimiento creciente con la vida pública. Cómo no comprender el crecimiento de movimientos ultras, intolerantes, antisistema, acientíficos, que solo persiguen enfrentar y buscar enemigos que abatir, con propuestas simplonas, anacrónicas, peligrosas, que se ciscan en los derechos universales.

Abochorna percibir cómo en situaciones límite unos y otros se lanzan los trastos a la cabeza. Cómo la batalla política sin cuartel no entiende de líneas rojas. Cómo el interés general queda subordinado a la guerrilla partidaria. Cómo los ciudadanos están muy por encima de sus administradores. En FARO hemos intentando, creo que con éxito, poner cortafuegos a todo ese tsunami de declaraciones, acusaciones, improperios, imputaciones e insultos para darle voz a quienes de verdad tenían algo que decir: los vecinos arruinados, los brigadistas y los militares que se dejaron la piel por apagar los fuegos o los científicos y expertos que con sus análisis, en general coincidentes, nos han explicado qué estaba ocurriendo y por qué, y, lo más importante, qué habría que hacer para que no se repita esta tragedia medioambiental, este desastre económico. El extraordinario trabajo de nuestros periodistas ha buscado centrarse en lo sustancial, evitando distracciones estériles. La piromanía política o ideológica se la hemos dejado y, con mucho gusto, a otros.

Y también abochorna que una parte, mínima pero real, de los gallegos desprecie el extraordinario valor de su patrimonio natural. La mayoría quizá por ignorancia, incultura ancestral, impotencia o desidia. Solo ven arbustos, maleza, matorrales y toxos en donde se oculta una formidable riqueza. La omertá, con frecuencia disfrazada de compasión, con los negligentes es inaceptable . Quizá esto que escribo levante algún sarpullido, seguro que va a contracorriente de cierto populismo ecológico, pero esto que no pocos piensan y se callan debe decirse.

Los incendios llamados de sexta generación tienen causas diversas. El cambio climático está detrás de ellos. Sin duda, pero no solo. El factor humano, también. Y el económico. Los investigadores niegan una red mafiosa, mucho más ese terrorismo incendiario del que algún dirigente popular ha hablado con una ignorancia supina, pero sí admiten haber detectado tramas, formadas por grupúsculos de personas movidas por intereses pecuniarios, propios o de terceros. A por ellos sin piedad.

A la espera de las obligadas y detalladas explicaciones oficiales (Alfonso Rueda aún comparecerá el próximo martes –¿cómo vamos de autocrítica, presidente?– y los ministros que ya lo han hecho se pudieron haber ahorrado sus intervenciones), el devastador impacto de los incendios también se entiende por una anacrónica gestión del territorio. Lo que no produce rédito no se cuida ni se valora. Decenas de miles de gallegos, muchos de avanzada edad, son propietarios de tierras desocupadas, muertas, que ni siquiera saben en dónde están, pero que, pese a ello, se niegan a compartirlas o a cederlas para un uso común más productivo que las podría salvar de la quema. Es como el perro del hortelano: ni comen ni dejan comer. Ese egoísmo atávico, arraigado en tantas mentes, también abochorna y prende lumes. La pedagogía es esencial, pero si la pedagogía va acompañada de números (por ejemplo, de una compensación generosa o de hacerles ver el negocio, porque lo hay, que se están perdiendo) seguro que cala mucho mejor. Es tiempo de políticas valientes, innovadoras, transformadoras, radicales que miren más el futuro del monte y menos el presente de los votos. Dejemos las visiones nostálgicas, urbanitas (¡qué bonito es el verde!) y apostemos por otras más realistas, pragmáticas, propias del siglo XXI. No se trata de reconstruir, sino de deconstruir.

Los incendios se han apagado, las lluvias por fin han regresado (aunque la amenaza de las cenizas está ahí) y los políticos empiezan a hacer cuentas (el coste de las ayudas y de la recuperación de lo perdido, el desgaste y el rédito electorales…), pero esa sensación de bochorno tardará en irse. Quizá nunca se vaya. Porque si tengo alguna certeza a estas alturas del partido, es que en el diccionario de nuestra vida política patria no existen ni tregua ni pacto de estado ni sentido común. Solo caña, caña y caña. Y así nos va: los ciudadanos a una cosa y ellos a otra.

