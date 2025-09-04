Del ruido al rigor: gestionar el monte con la ciencia como brújula

Cada verano reaparecen los titulares y las recetas fáciles. Entre el ruido se impone un mantra: «limpiar el monte». Pero peinar el territorio como un campo de golf no es gestión; es empobrecimiento. Llevamos más de medio siglo acumulando conocimiento sólido en ecología y, sin embargo, seguimos llamando «maleza» a lo que es sotobosque o matorral: tejido vivo que mantiene humedad y suelo, alberga mucha diversidad —a menudo imperceptible para ojos no entrenados— y posee un enorme valor funcional. Es obvio que puede arder, pero no culpemos al bosque por «tener combustible», como no culparíamos a una biblioteca por tener libros cuando alguien enciende una cerilla: la gran mayoría de los incendios tiene origen humano.

Hay conocimiento suficiente. Por eso toca dar el salto: de la gestión basada en tópicos a una gestión sustentada en conocimiento científico integral de los ecosistemas, con miras amplias y adaptativas. ¿Qué significa? Primero, cortar la cadena de igniciones en su origen: educación, vigilancia inteligente y sanciones efectivas. Después, gestionar en las áreas habitadas y explotadas, pero poniendo límites a esa explotación. Necesitamos ecosistemas naturales en buen estado, porque en ellos reside gran parte de la resiliencia y la amortiguación de este planeta maltratado.

Esa gestión debe hacerse sin arrasar: crear mosaicos que interrumpan la continuidad de combustibles; aplicar silvicultura planificada y pastoreo dirigido, con limitaciones; y aprovechar los ecosistemas naturales para impulsar economías como el turismo de naturaleza, que aporta de manera notable al PIB de un país. Si hubiera que elegir una palabra guía, sería heterogeneidad: debemos escapar de los paisajes homogéneos, porque en ellos reside el mayor peligro. Y, respecto a la eliminación de combustible, no se trata de «cuánta biomasa quitamos», sino de qué biomasa, dónde y para qué, manteniendo funciones ecológicas clave.

Evitemos atajos que salen caros: introducir especies exóticas «adaptadas al fuego» ignora décadas de evidencia sobre los bucles fuego–invasión y sus impactos. La ciencia recuerda que ecología es economía: paisajes vivos y diversos sostienen bienestar, turismo y resiliencia social. Escuchemos a quienes trabajan con datos y procesos, no con consignas ni intereses particulares. Del ruido al rigor: la gestión adaptativa basada en ciencia no promete milagros, pero sí algo más valioso: paisajes vivos capaces de convivir con el fuego sin convertirse en tragedia. El conocimiento lo tenemos. Solo falta que nuestros gestores recojan el guante. ¿Se atreverán?