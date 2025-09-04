Miscelánea de septiembre

El día 4 del año 1881 el ayuntamiento acuerda denominar Travesía del Rey Alfonso XII a la actual calle Almuiña y Travesía de la Reina María Cristina a la actual Méndez Núñez.

El día 6 de 1915 se publica la R.O. por la que se pone fin al pleito de más de un siglo, entre el «xeito» y la «traiña», autorizando definitivamente este arte de pesca.

El 6 del año 1963 muere don Perfecto López Souto, canónigo penitenciario de la SIM de Santiago y catedrático de su universidad.

El 14 del año 1948 se funda el Marín C.F. Fundado en una reunión realizada en las oficinas del consignatario don Adolfo Rocafort Ball en la que estaban todos los aficionados que formaron parte de la comisión «pro-fundación», siendo elegida la junta directiva, que estaba formada por Adolfo Rocafort, como presidente, vicepresidente Rafael Barreiro, secretario Bernardino Beloso, tesorero Luis Fontán, contador Senén Soto, secretario técnico Rogelio Santiago y diez vocales: José Conchado, Alejandro Alonso, Ignacio Touza, José Méndez, Eduardo Fernández, Manuel Dacosta, Ángel Herrero, Francisco Nistal, Ángel Blanco y Blas Fontán.

El día 27 del año 1886 se declara al Puerto de Marín, puerto de interés general del estado.

El día 26 de 1919 muere a los 53 años don Antonio Pazos Fontenla, político marinense y presidente de la Diputación.

El día 27 de 1927 visitan Marín los Reyes don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, visita programada por el interés despertado en España y en el extranjero por el Polígono de Tiro. Llegan a bordo del acorazado ‘Jaime I’, desembarcando en el muelle comercial, dándole la bienvenida el alcalde señor Massoni y la corporación.

El día 30 de 1868 el movimiento revolucionario triunfa en nuestra villa y por los vecinos se celebra una gran manifestación que desfila por toda la villa, siendo recordado este episodio de nuestra historia con la colocación de una inscripción en el puente de la carretera a Cangas, que en 1842 se le denominó Puente del Regente, y luego en 1845 de la Reina Isabel II, y con este motivo puente de la Libertad, cambiando su inscripción: «A S.M. la Reina Doña Isabel II de Borbón, la Villa de Marín», por otro que decía: «Puente de la Libertad. Al Alzamiento Nacional de 1868», que se conserva en los jardines laterales del Ayuntamiento.

De la prensa local de hace un siglo, leemos en el semanario ‘Marín’ las siguientes noticias: del día 7 de años 1913 una que dice: «El distinguido joven marinense don Luís Caeiro contraerá matrimonio en Buenos Aires con la señorita Sarah Turnes, hija del opulento banquero del mismo nombre».

Otra que dice: «Partieron para Argentina don Emilio Casal, Alfredo Cochón y Agustín de los Santos» y otra: «En la noche del jueves apareció fantásticamente iluminada la finca de los señores. Condes de Acevedo y Vizconde de Pavella, con motivo de la boda del exrey de Portugal Don Manuel».

El día 14: «Sale de licencia de vacaciones el alcalde don Félix Massó Veiga haciéndose cargo don Narciso Estévez». Del día 21: «El próximo domingo saldrán para Argentina nuestros amigos don José Rodríguez Area, Pascual Losada y Luís Rodríguez» y «hace unos días regresó de la República Argentina nuestro convecino don Tomás Taracido». Y del día 28: «Los más de cuarenta amigos del simpático Pascual Losada Caeiro le obsequiaron con un banquete de despedida en la acreditada fonda del señor Paratcha». Y el del día 27 del año 1914: «En el examen celebrado en la Universidad Pontificia de Santiago, alcanzó la beca de presbítero el joven Miguel Canda Crespo de San Jorge de Mogor».