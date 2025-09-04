Turistas vigueses visitando los macizos montañosos Dolomitas en Italia / Galegría

A los Dolomitas pues. Más de 100 viajeros de Vigo y área metropolitana fieles a Galegría, agencia pilotada desde 2019 por las hermanas gemelas Paula y Ana Pérez, emprendieron viaje en autobús a tan impresionante destino como los macizos montañosos Dolomitas en Italia. Visitaron ciudades francesas como Toulouse, Nimes y en el país italiano Verona, Turín y Milán entre otras, regresando por el Sur de Francia con parada obligatoria en la ciudad fortificada de cuento de hadas, Carcassonne. Ya están de vuelta. Miradlas, que gozo, qué éxtasis naturista sin nudismo.

Fundación Alba Torres ¡Alejandra presidenta!

De los vigueses Xurxo Torres y su mujer, Paula Carrera, ya se ha escrito en esta sección no pocas veces y con razón, porque han conseguido cualificar y multiplicar como los panes y los peces aquella agencia de comunicación estratégica y marketing digital que abrieron en el Vigo 2004 y ahora tiene sede central en Madrid. Nada sin embargo de mi querida Alejandra Alonso, que con discreción y buen tino lleva hace 20 años la matriz de Vigo. ¡Acaba de ser nombrada presidenta de la Fundación Alba Torres, el brazo social y solidario de la agencia, comprometido en proyectos (tras realizar 15 propios y colaborar con 20 entidades sociales) como echar una mano a Save the Children en su su Fondo de Emergencia para la Infancia! Satisfecha y agradecida por la confianza de los patronos xurxopaulinos sentí ayer a Alejandra, que asume el liderazgo en un momento clave para la Fundación, en plena evolución hacia la iniciativa Beland con acciones locales que puedan impactar en la infancia y la juventud en situación de vulnerabilidad. ¡Brava (con a) Alejandra!

Deborah Vukusic, Suna Abreu y el otro despertar

Hace años que no veo ni sé de Deborah Vukusic, a la que conocí hace mucho como poeta y luego reconocí como excelente actriz con un buen historial que lo acredita. La verdad es que yo no ando por las redes, pero por alguna razón y suerte me llegan al correo sus publicaciones en facebook y me entero ahora de que es también terapeuta energética y trabaja con el kundalini, esa energía primordial según varias doctrinas que se sirven de ella. Tengo también una querida e inolvidable amiga que de Vigo se refugió en la tranquilidad rural de Salvaterra, Suna Abreu, periodista unos años y luego profesora de técnicas de masaje ayurvédico, osteopatía biodinámica y reiki y fundadora de Útero libre. De periodista a un despertar interior que la llevó por otros caminos de sanación espiritual.