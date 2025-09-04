Opinión
Mellor é calar?
Sempre que nos cruzábamos fiábamos unha conversa cativa. Sempre. “Vaia día nos tocou!”, se ventaba un nordés amargo; “que ben vos quedou a cociña” por chufarlle a novidade e parrafadas dese tipo. Só que... as últimas respostas que lle lembro eran monosílabos sen folgos. Apagados. Un “si” que se esvaía coma pingas de auga; un “ben” que soaba mal e escurecía na súa boa. Nen parecía que lle correse ar polas cordas vocais, coma se os pulmóns perderan forza para expulsar ese chorro necesario que as fixera vibrar. Era unha fala diferente. Desganada. Tamén é certo que mudáralle o xenio. Parecía que buscaba ocultarse, saír do foco. Fuxir da actualidade. Fora estraño ese troco de personalidade. Pasei un tempo sen ir pola aldea e, de súpeto, aquela persoa amable —e ata familiar—virara nunha descoñecida. Coma se fora outra, moi parecida pero diferente. Outro corpo na mesma roupa, na mesma casa, no mesmo lugar. E si, agora facendo memoria cos retallos, agora que o sei, atópolle sentido a todo.
Sóubeno polo Whatssap, como se destapan as novidades nestes tempos dixitais. Nada de chamadas, nen cartas, nen contos. Só unha mensaxe, e se é algo gordo: un audio. O que si, as desgracias continúan vindo acompañadas. Nunca soas. “Enterácheste?, houbo outra fuga. Como abusan. E aquí ninguén fai nada, toda esa poeira ciscada, ata dá medo saír da casa, e pensar que o respiramos cada dia”, “Murchou canto sementamos, a colleita botada a perder, si, nin as patacas se salvan, e iso que están enterradas”, “e sabías de...?, pois non se lle escoita palabra, case nen un fío de voz ten, estase quedando sen falar. Primeiro esa tos fea e mira... Non somos nada”.
Marcharon —sen volta— os seus cantares e os alalás. Acabaron de vez. Para escudarse dirán que xa ten unha idade, que é por causa das brétemas, da humidade, que a casa estaba pésimamente illada, ata pode que fagan referencia ás penurias da nenez (aqueles anos ruíns). Iso si, ninguén fará responsable á néboa grisalla -a que che fai picar a garganta e irrita os ollos- porque ven da fábrica e de alí ven o traballo. Logo especularán se é un carcinoma ou un enfisema. Nalgúns casos resultou ser silicose, “fibrose pulmonar”, remarcan os entendidos. Comeza faltándoche o ar, como se fose asma, e acaba, como acaban estes asuntos... Poden chamarlle linfoma, EPOC ou despachalo coma enfermidade rara por bioacumulación de tóxicos, tamén aceitamos “bronquite que se complicou”.
Desde o camiño, reparo na figura case escondida dentro da casa. Na silueta que se oculta tras da xanela, ollando para as nubes de po que se erguen outra vez. Nada que facer. Nada do que falar. Si, mellor é calar. Mellor?
