No sé si se le atribuye a alguien particular el aforismo ese de que “si debes mil euros al banco tienes un problema; si debes más de un millón, el problema es del banco”. Algo así. Si tiene autoría, que me perdone. Me viene a la mente no solo respecto a particulares, sino que me retumba más cuando es el Estado el acreedor. Y, más concretamente, cuando es el erario público el que se ha colocado en una posición de extrema debilidad frente a una compañía privada, casi siempre extranjera. Me pasó con el Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), con mayoría de participación del Estado, cuando asumió un riesgo superior a los 400 millones de euros con Cruise Yacht OpCo, ¿recuerdas? Una mercantil con sede en Malta, eslabón de un enredo societario con base en las Caimán, participado por macrofondos como Oaktree o patrimonios como el del fundador de PokerStars, el canadiense-israelí Mark Scheinberg. Un jolgorio: blindaje público a tope para un buque que huyó literalmente de Vigo y que ni siquiera se terminó en España, sino en un astillero controlado por el Estado francés.

Aquí, de ser un guion para un proyecto audiovisual –que no sería descabellado–, iría un “aplausos” entre paréntesis.

Y fíjate lo que nos pasa ahora con otra empresa, Ryanair, del histriónico –por no caer en otros calificativos, que aún acabamos de empezar el mes de septiembre– Michael O'Leary. ¿Cuántas terminales o proyectos de cualquier índole sufragados con dinero público se han hecho únicamente para dar cobertura a esta aerolínea? ¿Qué hacemos con todo eso ahora? ¿Una review de Carlos Fabra? ¿Pistas de patinaje?

Voy a ahorrarme algún modismo extra. Igual, solo igual, convendría revisar eso de hacer trajes a medida para quien siempre tiene un pie fuera de casa. Por lo que sea. Porque, en materia de proyectos estratégicos, España tiene muchos huevos puestos en cestas manejadas desde lejos. “O pagas o me voy”, “o me das o apago las calderas”… ¿A que te suena?

Algún día, ojalá, dejarán de hacer remiendos con el dinero de todos.

Para entonces –sigo con la quimera– no habrá naufragios. Como este del Nuevo Salmón, del que os mantuvo al tanto mi compañero Adrián Amoedo. (Gracias, amigo Antonio, por echar un cable desde alta mar). O como este, el del Villa de Pitanxo, que no deja de provocar dolor tres años y medio después.

Y lo que todavía le queda por lastimar.

Feliz semana.