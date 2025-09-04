La romería va por dentro

La actriz Llúcia Garcia, protagonista de "Romería", en la zona del Náutico viguésla semana pasada. / José Lores

Romería, el tercer largometraje de la cineasta catalana Carla Simón, ha copado buena parte del protagonismo mediático del verano, con el colofón de su preestreno la semana pasada en el auditorio de Beiramar, donde no cabía un alfiler. No voy a hablarles de la película porque aún no la he visto, pero por lo que he leído a quienes sí lo han hecho, no deja indiferente y Vigo luce espectacular. Además, retrata sin paños calientes lo duros que fueron los años ochenta por aquí. Y ya era hora de que alguien volviese a contar esa historia que muchos han vivido en primera persona.

Una década tan jodida en lo personal para muchas familias como prolífica en lo cultural y musical, como nos recuerda a menudo el maestro Fernando Franco, testigo directo y superviviente de esa eclosión de vanguardia que sacudió a España entera y a Vigo en particular. De hecho, cuarenta años después se sigue hablando con admiración de aquel torbellino creativo que bebía de la reconversión industrial y la crisis, la explosión de la movida y, sí, de los estragos de las drogas —en especial la heroína—, en una época en la que los narcos estaban por encima de la ley.

Nací en 1980 en un pueblo de costa. Y lo reconozco: crecí con miedo a pincharme con una jeringuilla en la calle, a que entrasen a robar en mi casa —por algo había barrotes en puertas y ventanas del bajo—, y a las amenazas: «Si no me das la cartera, te pincho, y tengo sida». Por buena parte de la zona vieja, hoy llena de taperías y turistas, nadie se atrevía a pasar. Recuerdo una vez, yendo en coche con mis padres, cómo un chaval le inyectaba a otro el veneno en el brazo, sentado en un vespino, porque ya no era capaz de sostenerse, delante del portal de casa…

La generación perdida

En fin, no sé el dato exacto, pero buena parte de los nacidos en los setenta se perdieron en los ochenta (podría citar sin esfuerzo a una decena de conocidos, vecinos e incluso algún familiar que fallecieron de sobredosis o de sida), como bien ha recogido Carolina Sertal en su reportaje Memoria histórica de una generación en blanco.

Los jóvenes creerán que exagero, pero no. Igual no llega al nivel de devastación del fentanilo hoy en día en EE UU, con esas imágenes de filas interminables de drogadictos tirados por la calle a la espera del siguiente chute, pero casi. O al menos así lo recuerdo yo.

Por eso, cuando se habla con nostalgia de los ochenta, como si hubieran sido la mejor década de nuestras vidas, no puedo evitar torcer el gesto y recordar imágenes que quisiera olvidar.

Con esto no digo que hoy haya menos droga en las calles que entonces —sabemos que no—, pero sí menos marginalidad y miedo. Y cuando voy a la playa con mis hijos, no tengo que advertirles, como hacía mi madre: «Mira para los pies, a ver si va a haber una jeringuilla enterrada».

Quizás por eso tarde un tiempo en ir a ver Romería, aunque la ciudad salga increíble. No porque no me interese, sino porque intuyo que va a remover más de lo que me gustaría. Ojalá el filme también sirva para que no se idealice tanto una década que, más allá de la música, la cultura y la movida, dejó demasiadas cicatrices.

Y también para que quienes no lo vivieron entiendan por qué algunos no miramos atrás con tanta nostalgia. No es cuestión de amargura, sino de memoria. Como suele decirse, la romería va por dentro.