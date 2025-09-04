Opinión
Herdanzas fecundas
No transcurso do curso 1966-67 en Salamanca, un compañeiro de pensión e de Facultade, activo e inquieto culturalmente, fundou un grupo de teatro que decidiu, a instancias e empeño do fundador, representar a obra de Fernando Arrabal «El triciclo». No proceso dunha montaxe surrealista, contou o director cos consellos de Lázaro Carreter e do seu daquela axudante Ricardo Senabre e ata mantivo contactos co autor da obra, exiliado en París. Fixo de Apal nada menos que Aníbal Núñez (1944-1987), estudante de Filoloxía Moderna que acabará sendo gran poeta a quen Fernando R. De la Flor dedicou unha memorable monografía («La vida dañada de Aníbal Núñez», editorial Delirio, 2012). Aínda que saín a escena soamente para asumir un papel (mudo!) marxinal, tiven a fortuna de asistir aos debates e conversacións que este tipo de actividade conleva, e de entrar en contacto cun teatro exiliado da escena, reducido á fantasmagórica existencia no papel. Froito desta actividade académica chegaron ás miñas mans algunhas obras de teatro que compartían coa de Arrabal ser sombras da marxinalidade. Así foi como me fixen cunha primeira edición da obra de Max Aub «Morir por cerrar los ojos» (Ed. Aymó, Barcelona, 1967) que estou a follear neste preciso momento. Acudín na procura deste libro por pura terapia, como intuición de que o texto tiña algún remedio, algún paliativo para explicar o inexplicable porque en xeral a literatura de Max Aub está escrita para dar testemuño dos acontecementos que acaecían en Europa e para denunciar a falta de liberdade e xustiza. Concretamente «Morir por cerrar los ojos» tamén quere ser advertencia para que as democracias liberais non volvan a cerrar os ollos con indiferenza ante o crime e a barbarie. A conclusión da obra de Aub ten absoluta actualidade: a xenofobia e o conformismo, manifestacións do egoísmo da sociedade e dos políticos, foi a causa do derrubamento francés na segunda guerra mundial. Pero o autor integra tamén o problema de España dentro deste contexto con dous personaxes que simbolizan as dúas actitudes do exilio español que está a saír dos campos de concentración franceses na época na que se sitúa a acción: Julio soamente busca a paz persoal, cerra os ollos; Juan simboliza a España republicana en loita contra o fascismo, é o home novo, inconformista con fe no futuro e na loita. Este último, trasunto de Max Aub, é un personaxe ferreño e teimudo que garda un evidente paralelismo co noso Luís Seoane (“o máis exiliados dos exiliados”, según Francisco Ayala).
Ambos loitaron contra a desmemoria e os dous se enfadaron con todo o mundo por descoñecer e non interesarse por “aquel soño colectivo traicionado” que foi a República. E os dous intentaron “regresar” sen conseguilo: Aub, explicando as razóns da imposibilidade de volver («La gallina ciega», 1971), morre en México despois de visitar en dúas ocasión a desacougante España franquista; Seoane, chamado pola voz amiga de Díaz Pardo, falece na Coruña como náufrago que non deu acadado o porto. Son coma dous pais que apenas chegamos a coñecer pero que nos deixaron un legado ético e moral que aínda estamos a descubrir e a recibir nestes tempos turbios e de desazón.
Unha herdanza que, como legatarios, debemos non malgastar senón arrequentar activamente lendo a súa obra e os comentarios que suscita, miradas fecundas que nolos presentan observados desde ángulos e perspectivas renovadas. A nosa lectura é a conversación rematada en abrazo cordial que quere e debe ser a definitiva recepción negada durante tantos anos por “aquela” España fatal que os ignorou.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel
- Colas de portugueses en las gasolineras fronterizas: un ahorro de hasta 20 euros
- El Celta rechazó una oferta multimillonaria por Óscar Marcos
- Sara Pereiras transforma Cuídate con un enfoque «global» sobre la estética