La fidelidad es una virtud humana que ha cambiado mucho con el tiempo.

Antiguamente, la fidelidad exigía a las mujeres. Las trabajadoras del sexo se dividían en dos: aquellas que lo practicaban con varios clientes y aquellas que querían un solo cliente y que la inscribiera con él en el banco... cuanto más espectacular era la señora más crédito obtenía.

En la actualidad la fidelidad es una virtud muy cotizada y se ve a muchos matrimonios que son fieles hasta que la muerte los separa. La fidelidad no es fácil pues tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de casa y es muy fácil encontrar una mujer u hombre más guapo e inteligente que tu cónyuge y cuando hay principios uno debe de superar la prueba y mantenerse fiel.

Yo tuve el privilegio de tener una tertulia con el psiquiatra Aquilino Polaino y uno de los presentes le preguntó cuándo es eficaz la lucha por salvar el matrimonio cuando está en crisis. La respuesta fue la siguiente: cuando los dos no están dispuestos a luchar por mantenerlo no vale la pena intentarlo; hay que hacerlo cuando uno de los dos está dispuesto a mantenerlo.

En su experiencia adquirida de muchos años —Aquilino tiene 80 años— observó que el 80% supera la crisis.

Aquilino Polaino-Lorente es psiquiatra de la universidad Complutense de Madrid, doctor en medicina. La fidelidad supone el luchar siempre aunque tengas 86 años; la fidelidad del hombre o de la mujer es algo grande que ofrecer a tu cónyuge y a Dios.

Dios te lo premiará porque ha visto que has luchado en una batalla no siempre fácil.