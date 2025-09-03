Las 79 velas de Caballero

El alcalde Abel Caballero, con una tarta festejando su 79 cumpleaños / FdV

Con la energía que lo caracteriza, el alcalde apagó ayer las velas por su 79 cumpleaños, rodeado por una parte de su equipo de gobierno y colaboradores. En redes sociales, Abel Caballero agradeció los mensajes recibidos por el aniversario. «Cada una de las felicitaciones las aprecio muchísimo. Recibí miles y miles y no os puedo contestar a cada uno, ¿pero sabéis qué?, os quiero, os quiero y os quiero. La tarta es real, el reparto es virtual, pero para todas y para todos: ¡Apagamos!», afirmó, en una nueva demostración de su sentido del espectáculo, que cada verano encuentra su hábitat en Castrelos, y ese peculiar don para la hipérbole — «miles y miles...»— antes de soplar las velas.

Un fin de semana teatral en Ártika: id y se os dará

El teatro es algo más que un plan divertido: es una manera de experimentar el arte y la cultura de una forma envolvente que no se puede igualar con ningún otro plan. Por eso no está de más que cambiéis vuestro chip de fin de semana y pongáis en vuestra agenda lo que os ofrece en Vigo en el Circuito de Teatro Gallego Amateur, organizado por FEGATEA y Fauna 113 en la sala Artika de Beiramar 113. ¡ Apuntad, apuntad! Este sábado, por 3 euros y a las 20 h., humor del bueno con l a Agrupación Teatral Mariñán y su Croquetas. El domingo, a la misma hora, ¡Ai Avoa!, una historia familiar que os va a hacer reír y emocionar. Id vosotros a relajaros y si no mandad a vuestros cachorros para que disfruten en vez de hacer cola para tomar un hamburguesa yankiengordante o idiotizarse en torno a un banco de un parque. Mejorarán el estado de ánimo, la memoria y la agudeza mental. Este Circuitos de Teatro seguirá el próximo fin de semana, días 13 y 14, el sábado con A besta da illa, de Damecuerdaqueteatro y el domingo con Yerma, del Grupo de Teatro Antas de Ulla. ¡Los precios son de risa así que hay que llenar!

¡Atentos a Tono Alcalde!

Me cuentan que nuestro amigo cantautor vigués Tono Alcalde, el que realizó 20 viajes a Rusia con su guitarra y canciones, a punto está de terminar su primer disco físico con 11 canciones. La primicia es que el guitarrista y productor Tony Carmona es quien dirige Rumb ason, que este es su título. En Vigo será su presentación y luego iniciará su gira por América Latina y Miami concluyendo por Rusia.

Ellos, los laboralistas

El abogado vigués Matías Movilla convocó para despedir el verano en su casa de Aldán, sobre la playa de Areacova, a «v(b)ellos laboralistas» como él. Pena no haberles puesto un micrófono espía porque ahí estaban Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del Trabajo en UVigo, Benjamín Mallo, abogado en Ourense, Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo de la UCL, Movilla, laboralista y exprofesor asociado de la UVigo, Elvira Landín, primera abogada laboralista, María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, Roque Méndez, laboralista en Ourense y Pablo Guntiñas, laboralista y profesor de la UVigo en Ourense

