Agosto «horribilis»

Agosto no ha sido un buen mes para la Unión Europea. Empezó con un acuerdo comercial con EE UU que Ursula con der Leyen, defendió con el argumento del mal menor. Terminó con el peor bombardeo ordenado por Putin contra un país europeo y con la evidencia de un genocidio cometido en un territorio de la Unión por el Mediterráneo. Entre ambas fechas, los líderes comunitarios han rozado la humillación. Von der Leyen tendrá pesadillas cuando recuerde este agosto. No ha parado. De un campo de golf propiedad de Trump al Despacho Oval, sentada como uno más ante uno de los hombres que más odian a Europa. ¿Otra vez el mal menor? Si así es, esperemos que los próximos meses traigan noticias que justifiquen el papelón. Si no llegan, que nadie se extrañe si los jóvenes se desentienden del proyecto europeo.

Seamos optimistas. Lo de agosto no ha sido servilismo. Ha sido tacticismo florentino. Algo así como una trampa del alfil que nos permitirá pronto llevar a cabo una ofensiva demoledora. ¿Dónde hay que firmar? Si así fuera, los próximos meses deberían ser de resurrección. En la tradición cristiana, ello solo ocurrirá si alguien nos echa una mano. Los únicos con esta capacidad son Trump, Xi o Putin. ¿Quién acudirá al rescate? Al norteamericano le daría un soponcio descubrir que la tumba de la UE está vacía, el ruso no cree en los milagros, y el chino prepara el futuro. Está reunido en Tianjin con los líderes de veinte países que han pasado, en 20 años, del 5% a más del 25% del PIB mundial. En 2025, Europa crecerá por debajo del 1%.

Si hay resurrección solo puede ser desde dentro. Nadie nos quitará las castañas del fuego. Solo con más Europa —económica, política y militar— será posible hablar de tú a tú con los demás, en un planeta que Trump zarandea cada día como si fuera aquel globo hinchable de Charlot. Hay males que acaban provocando el bien. Es la única esperanza que nos queda. En los próximos meses veremos si esta UE exhausta, ridiculizada y dividida, tiene aún arrestos para hacer frente a lo que se le viene encima. La amenaza rusa puede empujar hacia la unidad. Esperemos que la vergüenza de Gaza empuje hacia la dignidad, aunque la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de este fin de semana no haya sido muy halagüeña. Hungría ha vetado una posición común sobre Ucrania. Alemania y Austria han hecho lo propio con los palestinos. Próxima reunión en octubre. ¿Cuántos gazatíes más habrán muerto?

¿Quién puede liderar el cambio? Por Francia, nadie da un duro, y Polonia ha quedado partida por la mitad. España está asolada por incendios climáticos, políticos y judiciales. La mayoría de los países conocen la fragmentación y el auge del extremismo nacionalista. Quedan Alemania e Italia. La Bundeswehr pronto será el cuarto ejército del mundo. Italia no está para echar cohetes, pero goza de estabilidad. Menuda paradoja. Que nos tengan que sacar las castañas del fuego los dos países que provocaron la Segunda Guerra Mundial.