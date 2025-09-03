A la DGT le sobran radares en Vigo

Un radar de la DGT. / FDV

Sin faltar al respeto a los agentes de Tráfico —que no tienen la culpa (a ver si luego me los voy a encontrar a la salida del periódico con cara de pocos amigos)—, el nuevo radar de tramo de la AP-9 entre Candeán y Puxeiros no tiene ni pies, ni mucho menos, cabeza.

Desde su activación el pasado 4 de agosto, raro es el día en que no llama o escribe algún amable lector preguntando, desesperado, a qué velocidad se debe circular, de qué punto a qué punto se controla la marcha o, simplemente, cuál es el sentido de este nuevo radar. Menos mal que no les contesto yo, porque como usuario —y sufridor— de esta autopista desde hace más de veinte años (22 días al mes durante once meses al año; echen cuentas), les diría que ninguno.

La confusión empieza por las señales. Antes del túnel de A Madroa, nos encontramos con un cartel bien grande que advierte de que entre los puntos kilométricos 155,22 y 158,98 (más o menos desde la salida del siguiente túnel, el de Candeán, hasta el cruce de la autopista con la A-55) hay un control de velocidad de tramo, sin concretar a cuánto puedes circular sin que te caiga una multa. Desde Rande hasta el túnel de Candeán, el máximo permitido es de 100 km/h, por lo que podría entenderse que ese sigue siendo el límite. Hasta ahora, todo correcto, ¿no? Pues no.

Primera señal contradictoria

Porque aquí es donde aparece la primera señal contradictoria: justo a la salida del túnel hay una que nos indica «fin de peligro». Cualquiera que tenga un coche de menos de quince años lo puede comprobar en su panel de a bordo: al pasar esa señal, el sistema inteligente del vehículo marca inmediatamente que la velocidad máxima en autopista, como es lógico, vuelve a ser de 120 km/h. Sin saberlo, mucha gente piensa «ya era hora» e inmediatamente pisa a fondo. El problema es que, unos metros después del «fin de peligro», se encuentra el primer poste del radar de tramo, que —ojo— sí está limitado a 100 km/h.

El error es tan común que la DGT está enviando cartas a los conductores notificándoles la infracción, aunque de momento sin sanción (aunque no se sabe por cuánto tiempo va a seguir así, así que ándense con cuidado).

Pero si creían que esa era la única contradicción, nada más lejos de la realidad. Unos 200 metros antes del segundo poste de control —el del punto kilométrico 158,98— aparece la primera señal de velocidad desde los túneles. «A 100 km/h, ¿no?», pensarán algunos. ¡Noooo! ¡¡A 120 km/h!! ¿Le encuentran alguna explicación a esto? Respondan ustedes.

No digo que no tenga sentido instalar otro radar de tramo (en el fondo lo digo: para mí, tendría lógica uno en sentido ascendente, en el mismo trayecto en el que ya existe un radar de tramo en sentido descendente, entre Candeán y Rande), pero al menos, que las señales sean claras. Lo contrario induce a pensar que aquí hay más afán recaudatorio que preocupación por la seguridad vial. Que lo que importa es multar, no prevenir accidentes.

Así que, si alguno de ustedes ha recibido una cartita de la DGT en estos días, no se extrañe. No es que haya pisado de más —o sí, pero sin saberlo—, es que entre señales que se contradicen, límites que bailan y radares colocados vaya usted a saber con qué finalidad, es muy fácil caer.