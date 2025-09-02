El Estado-tortuga

Los liberales suelen ver al Estado bajo forma de elefante por la enorme dimensión que a veces adquiere y por su lentitud de paquidermo. En realidad, los elefantes corren que se las pelan a pesar de su tonelaje y volumen. Por lo que toca a España, sería una comparación más apropiada la del Estado-tortuga.

La justicia suele ser aquí el centro de las críticas a la ineficiencia estatal, aunque no sea el único servicio público que suscita quejas.

Se acusa a la justicia de estar politizada, cosa que a decir verdad sucede aquí, en Pekín y hasta en Washington. Para las gentes del común, el problema no es tanto político como burocrático: y deriva de la extrema parsimonia con la que se administra justicia. Los casos se dilatan hasta el punto, algo paradójico, de que la justicia morosa acabe por ser percibida como injusta por el administrado.

La lentitud es también el talón de Aquiles de la sanidad, otro servicio esencial del Estado que, pese a todo, está generalmente bien valorada por el público. Pero incluso la mayoría que alaba sus virtudes —que son muchas— no deja de quejarse por las largas demoras en la atención al enfermo.

La palabra «paciente» adquiere en estos casos todo el sentido que le adjudica la primera acepción del diccionario, es decir: el que tiene paciencia.

Justificados o no, los reparos que la clientela pone al servicio sanitario están vinculados a los tiempos de espera para la cita con el médico, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas. En general tienden a exceder lo que sería razonable.

Aquí no hemos llegado, por fortuna, al extremo de Japón, donde un ministro de Finanzas llegó a pedir directamente a los jubilados que tuvieran la amabilidad de morirse cuanto antes. Según Taro Aso, que así se llamaba el fulano, los largos y costosos tratamientos de los ancianos desequilibraban los presupuestos del Imperio del Sol Naciente. Morir sería, en su opinión, un acto de patriotismo financiero.

Cuestiones de justicia y salud aparte, abundan también las lamentaciones del público en lo que toca a la reparación de daños, mayormente en caso de catástrofes.

Catorce años después del terremoto de Lorca, en Murcia, aún quedaban por pagar meses atrás algunas indemnizaciones reconocidas por el Estado. Y los afectados por la erupción del volcán de La Palma, hace cuatro años, esperan todavía la llegada de unos 100 millones de los fondos estatales prometidos. Fácilmente se comprenderá la aprensión de los damnificados por la reciente oleada de incendios.

Son muchas las causas que se aducen para explicar el ritmo de tortuga al que funciona el Estado. Entre ellas, la exasperante burocracia, la insuficiencia de personal y hasta la ausencia de presupuestos, que en efecto llevan prorrogados desde el año 2023. Quién sabe.

Ya que no una solución, habría que buscarle un paliativo a esto. No vaya a ser que el público llegue a la exagerada sospecha de que la justicia funciona de maravilla si uno no tiene que ir al juzgado. O que la sanidad es excelente, como de hecho lo es, a condición de que el paciente tenga paciencia. Rarezas de este país.