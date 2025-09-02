Nom sabem legislar

Com independência das ideias que cada pessoa tenha a respeito dos partidos políticos que legislam nas diferentes Câmaras, e nomeadamente acerca da sua competência nas Ciências jurídicas, consideramos prudente alertar sobre as conseqüências que pode acarretar o facto de «legislar», um assunto de muita responsabilidade que nom deve deixar-se ao bom critério dos cidadaos que nom sejam competentes em Direito, pois que afetará a vida dos cidadaos.

Para conhecer o nível de competências do que podemos denominar «universo jurídico» nom será suficiente com ter o título de licenciado, graduado ou doutor nalgumha das ramas das Ciências jurídicas. Como é sabido todas as Ciências estám em permanente mudança e esta circunstância exige estar ao dia, e em nengum caso pensar que como tenhem um «título de X» já se lhes concede a licença para fazerem irresponsavelmente ostentaçom pública desta habilitaçom.

O sentido do verbo «legislar», em conformidade com as definiçons lexicográficas, podemos sintetizá-lo em: ‘elaborar, dar ou estabelecer leis, regras, princípios’, ‘regular umha matéria por umha norma com rango de lei integrante do complexo de leis do sistema jurídico’... Por este motivo esta tarefa devem realizá-la os legisperitos, autoridades em leis, jurisconsultos, pessoas com conhecimentos jurídicos ou jurisprudentes.

Em determinados territórios da Península Ibérica entram em jogo desde as normas restritivas das Diretivas do Conselho e a Comissom Europeia, legislaçom do Governo, das Comunidades Autónomas... Podemos observar fracassos legislativos, porque legislarom a distância e nom souberom exercer esta tarefa, por nom dispor da informaçom e experiência dos técnicos bem qualificados. Em ocasions, os legisladores parecem atuar sem a prudência exigida polas lacras da sociedade existentes no «aqui e agora», optam pola verborreia, pensando sempre nos resultados eleitorais ou em estabelecer acordos com os partidos que apoiam o «Poder Executivo»»» para conseguir favores «muito singulares».

As «leis» devem pensar no bem comum, estar concebidas para que as administraçons públicas estejam ao serviço dos cidadaos, devem ser somente as necessárias, elaboradas por especialistas muito competentes e de reconhecido prestígio. As palavras utilizadas devem ser claras, concisas e precisas, como já foi salientado no Direito Romano e desde o século XIII no «Fuero Juzgo», ou nas «Sete Partidas», respeitando as «Fontes do Direito» estabelecidas nos Capítulo I, II e III do «Código Civil», quer dizer, «a lei, o costume e os princípios gerais do Direito», um dos textos jurídicos com conceitos elementares que devem ser conhecidos pola classe política, para evitar possíveis corruptelas, desgraças e tragédias no presente ou circunstâncias nocivas e perigosas no futuro.