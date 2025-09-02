Los 65 de Elsa y Juan

Elsa y Juan, celebrando con su familia los sesenta y cinco años de matrimonio. / Fdv

Sesenta y cinco años, 65, llevan en estado conyugal Elsa y Juan, pareja de labriegos de Valladares-Tombiño. Felicidades, y más ahora en que nos casamos y divorciamos al primer aburrimiento. Toda una vida de duro trabajo para sacar adelante a sus cinco hijos, que ahí veis con ellos con las nueras, yernos y nietos añadidos. Lo celebraron en el porriñés Volante y la banda de música de Valladares les dedicó la primera pieza de su concierto.

Roni Cassiano, de Zulú en el festival de cortos de Allariz

A ver, Roni Cassiano, ya sé que mañana y el viernes se verá tu corto, Zulú, que firma Eugenio Cortegoso, en el Festival Internacional de Cortos de Comedia en Allariz, con Agustín Cortegoso como actor contigo. Ya sé que, aunque no lo parezca, llevas mucho tiempo haciendo cosas (los secundarios no brillan pero son imprescindibles) y que empezaste a lo grande en la serie Mareas Vivas. Trabajas como camionero porque el teatro no da para vivir, pero tu primera clase te la dio Manuel Lourenzo y eres de la escuela de mi querida Lola Correa. Te recordamos en series de la TVG como Pequeno hotel con Pedro Alonso y Roberto Vilar o en Serra Moura y, cómo no, en Coia o Caos en que eras parte del trío protagonista con labores también de producción. ¿Cómo no si yo hago en ella de periodista de sucesos con ganas de que volváis a la trena? También te vimos en un largo, Ilegal, de Ignacio Vilar, y en un fugaz papel en Hasta el Cielo, de Calparsoro. Conducirás camiones o lo que sea, pero te las arreglas para formar parte del grupo semiprofesional Bule Bule, tienes instinto teatral, tío . Y mañana, tu corto en Allariz.

Programación del festival de cortos de Allariz / Festival.rir

¿Tú de qué vas, Amparo?

Tenaz Amparo, viguesa: acabo de escuchar Tú de qué vas ?, el single que has presentado hace unos días en la vinoteca Bouquet y te digo que me gusta, y aunque no sea yo crítico musical tengo la solvencia de cinco décadas desfilando músicas por mis oídos. Con tus 21 años digo yo que eres tenaz porque me dices que estudias Psicología en Madrid, pero no desistes de ese algo que te apasiona que es la música y que ahora resuelves con esta canción pop de cantautora, con mucha letra, energía y despecho. Producido el single por Raúl Ben (Ginkgo Music). Suerte, Amparo Mosquera, en tu lucha en estas arenas movedizas.

Non ten acougo, o Beny

Acaba de clausurar esa colectiva en las galerías Durán con los quebraderos inherentes a contentar a 34 artistas y Beny Fernández ya inaugura el jueves (19 h.) en su sala Espacio Beny Tránsito, que reúne las obras de José María López Orozco (pintura), José Perozo (escultura) y Nova Doria (fotografía). Llegó al galerismo de Vigo el último y ahora se mueve como el primero (que no hay que se mueva). Non ten acougo, o Beny