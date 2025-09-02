Insumergible

¿Usted retiraría la escalera del coche de bomberos para impedir que se salven las personas que huyen de un edificio en llamas?

Pues Santiago Abascal sí lo haría, siempre, claro está, que se trate de «ellos», «los otros”: los «muertos de hambre», los «moros», los vulnerables, los pobres de piel oscura, los LGTBI...; ellos son los que violan a nuestras hijas, «…hay que cambiarlo todo para que nunca más estén nuestras niñas indefensas…»; ellos son los que nos roban, ellos huelen mal. «Ellos, ellos», siempre «ellos», los culpables de todos nuestros males, «los otros». Abascal también atacaría a los bomberos por salvar la vida a esta especie de personas que ensucian nuestras calles.

Fascismo e inhumanidad. Propaganda orquestada para el miedo a los que no son de «los nuestros», para que emerja lo peor de la condición humana y así, poco a poco, como lluvia fina, el odio y la xenofobia irán calando en los huesos de los votantes.

El pasado jueves, aprovechando la estancia en Tenerife del buque de salvamento marítimo «Open Arms»,en un contexto de distribución de menores migrantes de Canarias a la Península, Abascal dio una vuelta de tuerca: atacó a bomberos, a su coche y a los que se suben al mismo. «Este barco de negreros, hay que confiscarlo y hundirlo… Hay que echarlos…estos son los pasajeros del Open Arms, los que violan a mujeres, a niñas y dan palizas a los abuelos…».

¿Quién se mete en una patera sobrecargada si no es porque es mejor—y única opción— que permanecer en tu país, un lugar imposible, devastado y en llamas?

Salvar vidas no es un delito. La solidaridad, la empatía, la ayuda mutua son valores éticos que enaltecen a la especie humana y que ayudan a hacer un mundo mejor. Criminalizar el salvamento marítimo y, en concreto, a la ONG humanitaria“Open Arms» que salva a personas migrantes en situaciones desesperadas (más de 70.000 en el Mediterráneo desde 2015) es inhumano y vorazmente indecente.

Pero, a pesar de todo, de todos los ataques, de todas las campañas de intoxicación, la ONG estará ahí, en su lugar, frente al miedo y al odio. Podrán hundir sus barcos, pero no su espíritu porque es insumergible.