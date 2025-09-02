Evolución de la oferta académica de la UVigo

El número de matriculados en el nacimiento de la UVigo (curso 1989/1990) era de 9.403, con la siguiente distribución: Escuela Universitaria (EU) de Estudios Empresariales de Ourense (685), EU de Formación del Profesorado de EGB de Pontevedra (830), Facultad de Ciencias Económicas (1.900), ETSI Industriales (750), ETSI de Telecomunicación (653), EU de Estudios Empresariales de Vigo (1.397), EU de Ingeniería Técnica Industrial (1.250), Colegio Universitario de Ourense (510), Colegio Universitario de Vigo (1.075) y EU de Enfermería de Vigo (353). La matrícula en estudios oficiales en el curso 2023/2024 fue de 19.728 (doctorandos incluidos).

No obstante, en el curso 1993/1994 el número alcanzó los 22.322 (un incremento del 137% con respecto al curso 1989/1990) a consecuencia de la implantación, entre 1990 y 1993, de las ocho nuevas titulaciones aprobadas por la Comisión de Titulaciones del Sistema Universitario de Galicia en su sesión del 8/1/1990: Ciencias del Mar, Traducción e Interpretación, Ingeniería de Minas, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Geografía e Historia, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica Forestal y Bellas Artes.

La UVigo pasó de 9 titulaciones en el momento de su creación a 123 en la actualidad (165 si incluimos los programas de doctorado). La razón estriba en que, en un complejo proceso de adaptación al Plan Bolonia, además de implantarse los nuevos estudios de grado a partir del curso 2005/2006, algunas de las especialidades de los ciclos extinguidos se convirtieron en titulaciones y los estudios de máster entraron a formar parte de la oferta académica oficial.

Así pues, los estudios de ingeniería industrial pasaron de una titulación de primer ciclo (ingeniería técnica) y segundo ciclo (ingeniería superior) a 13 titulaciones: ocho grados (Ingeniería Biomédica, Ingeniería de la Automoción, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería en Química Industrial, Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería Mecánica), tres dobles grados (Ingeniería Biomédica/Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Biomédica/Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecánica/Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática) y dos másteres académicos (Ingeniería Industrial y en Ingeniería Biomédica). Por otro lado, la actual oferta de másteres de la UVigo asciende a 68 títulos, inferior al máximo de 75 alcanzado en el curso de egreso de 2011/2012, momento en que proliferaron muchos, cambiantes y de corta duración.

En las universidades públicas presenciales del Sistema Universitario Español (SUE) la proporción de estudiantes extranjeros representa solamente el 1% del total del alumnado que realiza estudios de grado frente al 5% de másteres y el 14% de doctorado. En el caso de los egresados, solamente el 0,6% procede de países extranjeros.

La aparición del Programa Erasmus (acrónimo del inglés European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), un proyecto para promover la movilidad de estudiantes universitarios en el continente europeo, contribuyó a cambiar la rigidez de los planes de estudio. Desde su puesta en marcha en 1987 con la participación de 29 países, entre ellos España, se ha formado toda una generación estudiantil más abierta y europeísta. En relación con la UVigo, esta institución se sitúa en el puesto 50º del ránking de todas las universidades europeas con más estudiantes inscritos.

*Exrector de la UVigo